Видео: Красноярцы решили спасти запертых в клетке истощенных медведей

Красноярцы развернули операцию помощи двум медведям, которых пользователи Instagram обнаружили в пригородном поселке Рябинино. Первоначально жительница Красноярска Юлия в свое аккаунте сообщила о том, что медведи брошены в клетке на одном из участков и истощены, за ними никто не ухаживает.

На сообщение откликнулись сотни людей. Оказалось, что эта пара мишек хорошо знакома красноярцам - в 2018 году очевидцы также сообщили местному телеканалу, что медведей бросили. Однако журналисты связались с хозяином и выяснили, что за медведями - Еремеем и Машкой - ухаживают, у них есть все документы. Оба животных достались нынешнему хозяину больше десяти лет назад уже взрослыми - Еремея бросил дрессировщик, а Машка осталась никому не нужна после закрытия ресторана, где она в клетке развлекала гостей.

Позднее Юлия написала новый пост, где сообщала, что ей удалось связаться с хозяевами мишек.

- Они живы, с ними все хорошо. Николай там живет постоянно, иногда уезжает в город на пару часов. В это время мы и попали с Димой. Животных там любят, заботятся изо всех сил. Но таких животных не помогают содержать, все на руках тех, кто приютил медведей-сирот. В противном случае их просто убивают. Они не нужны в Роевом ручье и нашим властям. На данный момент нужно сделать лучше клетки, осмотреть животных ветеринару, наладить постоянные поставки еды хотя бы по чуть-чуть. Чтобы и хозяевам, и животным было комфортнее жить, - написала девушка.

Она также объявила сбор помощи: стройматериалов для ремонта клеток, продуктов, денег. Также требуется рабочая сила на ремонт и уборку клеток.

Автор поста пообещала периодически приезжать в Рябинино и следить за медведями.