В Ставрополе скончался известный военный журналист Игорь Погосов

В Ставрополе на 58-м году трагически ушел из жизни известный военный журналист подполковник в отставке Игорь Погосов. Его смерть наступила в результате несчастного случая.

В президиуме Союза журналистов Ставрополья отметили, что Игорь Погосов был не только талантливым корреспондентом и фотографом, но и глубоко порядочным, отзывчивым человеком, готовым в любую минуту прийти на помощь коллегам.

Подполковник Игорь Погосов, чемпион Чечено-Ингушской АССР по пулевой стрельбе из пистолета, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и был участником первой пресс-конференции в освобожденном от боевиков Грозном - 7 февраля 2000 года. Его деятельность отмечена рядом государственных и ведомственных наград. Поэтому неслучайно имя неординарного журналиста было занесено в расстрельный список международных террористов.

На протяжении нескольких лет Игорь Погосов руководил деятельностью пресс-службы главного управления МВД России в Ставропольском крае. Выйдя на заслуженный отдых он не смог расстаться с журналистикой и долгое время работал в пресс-бюро кадетской школы имени генерала Ермолова.

"Президиум Союза журналистов Ставрополья скорбит по поводу смерти Погосова Игоря Евгеньевича и выражает соболезнование его родным и близким", - говорится в сообщении СЖР.

Похороны военного журналиста и подполковника Игоря Погосова состоятся 11 апреля.