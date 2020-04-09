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09.04.2020,  
10:28
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Конец цитадели: 75 лет назад советские войска взяли Кенигсберг

Современный Калининград, самый западный областной центр России, 75 лет назад был Кенигсбергом, столицей немецкой провинции Восточная Пруссия. Это самый крупный территориальный трофей нашей страны во Второй Мировой войне, и завоеван он непомерно дорогой ценой. По официальным донесениям о потерях войск третьего Белорусского фронта, взятие Кенигсберга обошлось в 3700 жизней.
Фото: Государственный архив Калининградской области Фото: Государственный архив Калининградской области
Фото: Государственный архив Калининградской области

Штурм города-крепости, веками готовившегося к войнам и окруженного тремя линиями оборонительных рубежей, длился четверо суток - с 6 по 9 апреля 1945 года. Начавшаяся в январе Восточно-Прусская операция подходила к победоносному завершению, до победы оставался всего месяц.

Фото: Navy National Museum of Naval Aviation/ wikipedia.org
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Хотя к окраинам Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта вышли уже 29 января, его штурм начался лишь 6 апреля - после разгрома немецких группировок юго-западнее города, постоянно угрожавших контрударом, и пополнения техникой и живой силой.

Накануне штурма командиры разрабатывали операцию на макете Кенигсберга, специально созданном с использованием данных разведки. Макет был разделен на зоны действий трех армий - 11-й гвардейской, 50-й и 43-й, которым предстояло овладеть городом. Этот макет - единственный такого рода, сохранившийся со времен Великой Отечественной, - сейчас можно увидеть в Калининградском областном историко-художественном музее.

Для удара по немецкой цитадели со стотысячным гарнизоном, включая фольксштурмовцев, советское командование сосредоточило порядка 140 тысяч человек. Перевес в технике был на нашей стороне: против ста немецких танков и около 4 тысяч орудий и минометов - пятьсот советских танков и САУ, свыше 5 тысяч орудий и минометов. А в авиации превосходство было абсолютным - 2 400 самолетов за четверо суток штурма совершили свыше 14 тысяч вылетов, сразу блокировали немецкие аэродромы и сбросили на вражеские позиции 4 400 тонн бомб.

Общая артподготовка началась в 9 утра 6 апреля, в полдень в атаку пошли штурмовые группы всех армий. "Противник вел плотный огонь из разных точек, многие из которых раньше выявлены не были. К примеру, дверь каменного сарая открыта, … а из глубины его строчат несколько пулеметов, сметая начисто все, что попадает в сектор их обстрела. Кирпичный дом с замурованными окнами и дверями, но где же бойницы? Они умело скрыты за наличниками окон или ставнями. Попробуй разберись, откуда бьют пулеметы. Надо сносить весь дом. А за этим домом второй такой же, за ним третий... За домами расположены ходы сообщения, скрытые дороги, по которым можно незаметно подбросить подкрепления", - вспоминал в мемуарах генерал-полковник Кузьма Галицкий, которому за умелое командование 11-й гвардейской армией при штурме Кенигсберга было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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"Насколько велико оказалось превосходство противника, мы смогли убедиться со всей очевидностью по пути в плен, следуя через район сосредоточения русских войск. Вокруг Кенигсберга стояли орудие к орудию с огромными штабелями еще не израсходованных снарядов. Вопреки утверждениям Верховного командования, все время говорившего об оголенности русских тылов, в каждом населенном пункте оказывалось полно войск", - писал в своей книге "Так пал Кенигсберг" комендант Кенигсбергского гарнизона генерал Отто фон Ляш, заочно приговоренный Гитлером к смертной казни за то, что подписал акт о капитуляции "прусской твердыни" 9 апреля.

Кстати

Именами героев Великой Отечественной войны только в Калининграде, не считая городов области, названы более 80 объектов - площадей, набережных, микрорайонов и улиц. В том числе 35 улицам областного центра присвоены имена героев, весной 1945 года участвовавших во взятии Кенигсберга.

Справка "РГ"

Медаль "За взятие Кенигсберга" - единственная подобная награда Великой Отечественной войны, посвященная взятию не иностранной столицы, а города-крепости. Этой медалью были награждены 760 тысяч человек. 216 солдат и офицеров Советской армии за штурм Кенигсберга были удостоены звания Героя Советского Союза, 98 воинских частей получили название "Кенигсбергские". Взятие немецкой цитадели было отмечено в Москве салютом высшей категории - 324 орудия совершили 24 артиллерийских залпа.

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Фото: Sirpa Marine/Wikimedia.org
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