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09.04.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дачи стали уважительной причиной нарушить самоизоляцию

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельской области расширили перечень ситуаций, которые дают право покидать место жительства во время самоизоляции.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Теперь северяне могут поехать на дачу или в загородный дом, отправиться за водой к ближайшей колонке или колодцу, а также за дровами и съедобными припасами, которые хранятся в гараже или погребе.

Фото: iStock
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Дачники восприняли новость с энтузиазмом. Хотя на Севере еще лежит снег и сезон огородов вряд ли начнется раньше мая, гораздо приятнее самоизолироваться не в квартире, а в доме с участком и потихоньку готовиться к страде. Почти все нужное для сада-огорода как раз включили в обновленный региональный список товаров первой необходимости: инвентарь, семена, саженцы и сельскохозяйственные растения. Кстати, этот перечень также дополнили печатные СМИ, автозапчасти, очки и линзы, сантехника и электрооборудование.

Разрешение ходить по воду пригодится тем же дачникам, а также обитателям деревенских и окраинных частных домов, не охваченных централизованным водоснабжением. А вот добро на колку и сбор дров будет актуально даже для жителей центра Архангельска: в городе много деревянных домов с печным отоплением, а "топливо" для них зачастую хранится дальше, чем в шаговой доступности.

Одновременно в Поморье приостановили деятельность букмекерских контор, тотализаторов с пунктами приема ставок, ломбардов и микрофинансовых организаций. Это сделано для того, чтобы уберечь северян от необдуманных поступков в непростых экономических условиях, отметили в правительстве области. При этом региональные и муниципальные микрофинансовые организации, которые оказывают поддержку малому и среднему бизнесу, продолжат работу.

Может, и другим регионам стоит подумать об этом?

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Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область COVID-19. Мы справимся!

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