Корветы-"невидимки" Балтийского флота отразили воздушную атаку

Экипажи корветов "Сообразительный", "Стерегущий" и "Стойкий" в ходе учения отразили атаку средств воздушного нападения условного противника на Калининградскую область.

Плановое тактическое учение корабельных сил прошло в полигонах флота в акватории Балтики, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В нем участвовали порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе, кроме корветов, большие десантные и малые ракетные корабли.

В качестве воздушных мишеней использовались осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса Таран. Все они были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок АК-630.

Стрельба велась на разных высотах и дистанциях, на кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. Экипажи корветов также успешно уничтожили корабли условного противника из артиллерийских установок А-190. Мишенями послужили морские щиты.

Моряки также отработали поиск и слежение за подводными лодками, выполнили условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки. На период артиллерийских стрельб безопасность обеспечивали корабли и суда обеспечения Балтийского флота.