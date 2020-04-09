Северный флот вернул корабли на береговые базы из-за шторма

Командование Северного флота из-за сильного шторма остановило боевую подготовку на морских полигонах в Баренцевом море и вернуло оттуда корабли. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

- Объявлен повышенный уровень штормовой готовности "Ветер-2" из-за сложных погодных условий в Баренцевом море и на Кольском полуострове, - отметили в пресс-службе. - Корабли и суда, выполнявшие задачи боевой подготовки в море, заведены в базы. Во всех пунктах базирования приняты дополнительные меры, обеспечивающие безопасность стоянки кораблей и подводных лодок. Ограничен выезд служебного автотранспорта. Владельцам личных автомобилей рекомендовано воздержаться от поездок в связи со сложной ситуацией на дорогах, плохой видимостью и перекрытием отдельных участков автодорог.

Тем не менее, на сухопутных военных полигонах в Заполярье боевая подготовка проходит "в плановом порядке, с незначительными ограничениями".

Сейчас скорость ветра в отдельных районах Кольского полуострова превышает 20 метров в секунду, температура воздуха - около 2 градусов ниже нуля. Местами наблюдаются снежные заряды. На Баренцевом море волнение достигает 5-6 баллов. По прогнозу гидрометцентра Северного флота, непогода продлится до конца суток, ветер ослабеет после 16 часов.