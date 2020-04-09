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09.04.2020 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд на месяц перенес рассмотрение дела историка Соколова из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Рассмотрение по существу дела историка Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки, перенесено на 13 мая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Первое заседание назначено изначально на 9 апреля. Но накануне стало известно, что рассмотрение дела переносится

По данным адвоката Соколова Александра Почуева, причиной переноса заседаний стало то, что в следственном изоляторе "Кресты", где находится обвиняемый, объявлен карантин в целях недопущения заноса коронавирусной инфекции.

Напомним, петербургского историка Олега Соколова обвиняют в том, что он расстрелял, а затем расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Сам Соколов свою вину признал и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Генпрокуратура в обвинительном заключении отнесла это убийство к бытовым.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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