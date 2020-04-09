Суд на месяц перенес рассмотрение дела историка Соколова из-за COVID-19

Рассмотрение по существу дела историка Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки, перенесено на 13 мая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Первое заседание назначено изначально на 9 апреля. Но накануне стало известно, что рассмотрение дела переносится

По данным адвоката Соколова Александра Почуева, причиной переноса заседаний стало то, что в следственном изоляторе "Кресты", где находится обвиняемый, объявлен карантин в целях недопущения заноса коронавирусной инфекции.

Напомним, петербургского историка Олега Соколова обвиняют в том, что он расстрелял, а затем расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Сам Соколов свою вину признал и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Генпрокуратура в обвинительном заключении отнесла это убийство к бытовым.