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09.04.2020 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове на подрядчика завели дело за "липовый" отчет на 29 миллионов

Текст: Тимур Алиев

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, составившего поддельный отчет о стоимости строительных работ на 29 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура Ростовской области, между управлением капитального строительства города и частной компанией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спорткомплекса для занятий велоспортом. Финансирование работ осуществлялось за счет бюджетных средств.

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Как отчитался подрядчик, все работы стоимостью почти 29 миллионов рублей были выполнены. Однако, как выявила прокурорская проверка, часть работ на сумму 6,9 миллионов рублей сделана не была. Это строительство железобетонных оснований фундаментов, трибуны на 300 мест, раздевалки, душевые, туалеты.

Но по документам, они были построены, включены в акты выполненных работ и представлены заказчику для оплаты. Акт был подписан чиновником управлением капитального строительства, и компания полностью получила деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования", информирует прокуратура.

Как заявили в надзорном ведомстве, все предусмотренные муниципальным контрактом работы будут выполнены.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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