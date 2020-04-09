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9 апреля 2020 г.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 14.11.2019 г. № 488 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объекта капитального строительства, строительство или реконструкция которого осуществляется на земельном участке. предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения)"

Дата подписания 14 ноября 2019 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Зарегистрирован 08.04.2020 г. № 58009

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.04.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 25 июня 2020 г. № 162 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения)"

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 14.11.2019 г. № 488
(pdf, PDF, 5.0 Мб)