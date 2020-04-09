Распоряжение губернатора Ростовской области от 9 апреля 2020 года № 76 "Об утверждении перечня системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области"

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 23.03.2020 № ММ-П13-2167 "О решениях по итогам совещания по экономическим вопросам" и распоряжения Губернатора Ростовской области от 02.04.2020 № 69 "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1. Утвердить перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области, согласно приложению.

2. Первому заместителю Губернатора Ростовской области Гончарову В.Г., заместителю Губернатора Ростовской области Бондареву С.Б., заместителю Губернатора Ростовской области Вовку В.Н., заместителю Губернатора Ростовской области Изотову А.Ю., заместителю Губернатора Ростовской области Рудому В.В., заместителю Губернатора Ростовской области - министру промышленности и энергетики Сорокину И.Н.:

организовать мониторинг деятельности системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области, в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям;

обеспечить представление в министерство экономического развития Ростовской области органами исполнительной власти Ростовской области в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям, по мере необходимости, предложений по внесению изменений в перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области, с приложением обоснований.

3. Министерству экономического развития Ростовской области (Папушенко М.В.) рассматривать предложения органов исполнительной власти Ростовской области, указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящего распоряжения, и в случае их обоснованности обеспечивать внесение изменений в перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской области, утвержденный настоящим распоряжением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Изотова А.Ю.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







