Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки

Работу сердца у подопытных крыс и свиней после спровоцированного инфаркта миокарда улучшила заплатка на орган животных, созданная учеными. Она не потеряла своих свойств даже после месячной заморозки.

Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Ишемия - одна из главных причин смерти во всем мире, так как после болезни развивается некроз или отмирание участка сердца, ее самая серьезная клиническая форма - инфаркт миокарда. Восстановить сердечную ткань ученые пытаются с помощью клеточной терапии, которая трудоемка и дорога.

Живые клетки перед трансплантацией нужно хранить в особых условиях, чтобы они оставались жизнеспособными. При этом количество прижившихся клеток зачастую невелико. При трансплантации возникают и другие серьезные проблемы, так, могут появиться опухоли.

Ученые из университета в Северной Каролине создали заплатку с синтетическими стромальными клетками сердца. Для этого они выделили из стромы человеческого органа секрет, поместив его в биодеградируемые микрочастицы из полимолочной-со-гликолевой кислоты. Потом эти капсулы внедрили в матрицу из бесклеточного матрикса миокарда свиньи. Замороженная заплатка не потеряла своих изначальных свойств даже через месяц заморозки.

Сначала ее проверили на крысах, вызвав у них инфаркт миокарда. "Материал" размером пять миллиметров приложили к поврежденному участку, а также сделали животным инъекции с искусственными клеткам, тем самым стимулировав дифференциацию и снизив клеточную гибель неонатальных крысиных кардиомиоцитов.

Аналогичный эксперимент ученые провели со свиньями, сердце которых анатомически похоже на человеческое, только в этом случае заплатка была в три с половиной сантиметра.