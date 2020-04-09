Спрос на доставку почтовых отправлений на дом вырос в 25 раз

Клиенты "Почты России" стали чаще пользоваться цифровыми сервисами компании. С 30 марта по 3 апреля в мобильном приложении и на сайте pochta.ru они оформили в 25 раз больше заявок на доставку отправлений из отделения на дом, чем двумя неделями ранее.

В конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции "Почта России" в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений. Если раньше за посылками приходилось идти на почту, то теперь клиенты предпочитают заказывать их доставку на дом через цифровые каналы. Пик востребованности услуги пришелся на период с 30 марта по 1 апреля, когда отделения "Почты России" были закрыты для посещения. 30 марта количество оформленных доставок выросло в 4 раза по сравнению с предыдущим днем. Всего за прошлую неделю, включая выходные, было оформлено свыше 190 тысяч заявок.

Данный сервис наиболее популярен в городах-миллионниках, особенно, в Москве и Санкт-Петербурге. Количество заказов на доставку здесь выросло в 12 раз. Среди рекордсменов также регионы Сибири (в 26 раз), центрального федерального округа (в 25 раз) и Урала (в 24 раза). Несмотря на кратный рост числа обращений, 75% отправлений почтальоны и курьеры доставляют на следующий день после оформления заказа, остальные - через день.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

"Почта России" стремится защитить здоровье сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников через онлайн-форму оперативного сбора информации. Сотрудники, которые работают с клиентами, получили средства индивидуальной защиты.