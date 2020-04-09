Распоряжение администрации Томской области от 5 апреля 2020 года № 216-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ "О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Администрации Томской области от 11.08.2014 № 514-ра "Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - новая коронавирусная инфекция) ввести на территории Томской области с 18.03.2020 режим функционирования "повышенная готовность" для органов управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области (далее - ТПРС ЧС).

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Томской области.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства ТПРС ЧС.

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами ТПРС ЧС в пределах их компетенции:

1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических последствий;

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления сил и средств ТПРС ЧС;

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ТПРС ЧС данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование населения о чрезвычайной ситуации;

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размера ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;

5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и иных документов;

6) приведение при необходимости сил и средств ТПРС ЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп;

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Создать штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

6. Штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области организовать эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

7. Временно приостановить:

1) с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения;

2) с 30 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;

3) с 28 марта 2020 года до 1 мая 2020 года деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также проведение развлекательных и досуговых мероприятий. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах;

4) с 31 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года деятельность организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по предоставлению дополнительных образовательных услуг, в том числе кружков и секций, услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности, за исключением услуг бань, предоставляемых с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения всех необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

5) с 6 апреля 2020 года до 15 апреля 2020 года деятельность спортивных организаций, спортивных объектов, спортивных клубов, клубов по фитнесу и бодибилдингу с очным присутствием граждан;

6) до 1 мая 2020 года проведение молодежными общественными объединениями и организациями мероприятий на территории Томской области, связанных с очным участием граждан, за исключением мероприятий волонтерских штабов по оказанию помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Волонтерским штабам при организации своей деятельности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

8. Департаменту общего образования Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) обеспечить продление весенних каникул до 5 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях (школах) всех форм собственности на территории Томской области.

9. Рекомендовать:

1) организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям отказаться от проведения на территории Томской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановить до 1 мая 2020 года оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; временно приостановить заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления;

2) гражданам:

а) посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Томской области по номеру телефона (83822) 516-616, при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений, соблюдать постановления санитарного врача о нахождении в режиме изоляции на дому;

б) прибывшим из иностранных государств, помимо мер, предусмотренных подпунктом а) настоящего подпункта, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, общественные места);

в) ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, в том числе в целях туризма и отдыха;

г) в общественных местах соблюдать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра;

д) находящимся на улицах населенных пунктов Томской области иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

е) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте б) настоящего подпункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте б) настоящего подпункта, либо на срок, указанный в постановлениях санитарного врача;

ж) воздержаться от посещения религиозных объектов;

3) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 9 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции.

10. С 22.00 часов 31 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года обязать граждан, находящихся на территории Томской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Томской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 200 метров от места проживания (пребывания);

выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

11. Лицам, прибывающим в аэропорт "Богашево" рейсами из г. Москва, выполнять требования по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия, местом жительства которых является Томская область, - в домашних условиях, лицам, прибывшим в Томскую область из других регионов, проживающим на территории другого субъекта Российской Федерации, - по месту пребывания в Томской области (при наличии возможности) или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания).

Лицам, прибывающим на территорию Томской области другими видами транспорта из г. Москва, г. Санкт-Петербург, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москва, г. Санкт-Петербург, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" по телефонам 8 (3822) 516-616 или 8 800 350 88 50.

Лицам, прибывшим на территорию Томской области из г. Москва, г. Санкт-Петербург, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Департаменту здравоохранения Томской области, Управлению Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию), УМВД России по Томской области (по согласованию), Управлению Росгвардии по Томской области (по согласованию), Томскому линейному отделу МВД России (по согласованию) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) обеспечить контроль за соблюдением изоляции лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

12. Департаменту здравоохранения Томской области:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Томской области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности на срок 14 дней без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 9 настоящего распоряжения;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

13. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Томской области и оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

14. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) при проведении учений, тренировок, связанных с мероприятиями антитеррористической защищенности, использованием сил и средств ГО и ЧС, заблаговременно информировать руководство штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области, Департамент информационной политики Администрации Томской области о предстоящих мероприятиях, месте, целях его проведения.

15. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции, определить следующий перечень организаций:

1) муниципальные образовательные организации, образовательные организации Томской области;

2) научные организации, образовательные организации высшего образования;

3) областные государственные учреждения.

Руководителям указанных организаций обеспечить установление режима рабочего времени, направленного на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе перевод отдельных работников на дистанционную работу.

16. Определить заместителя Губернатора Томской области по социальной политике ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

17. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







