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Умер актер Сергей Комаров

Новости
    09.04.2020, 21:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умер советский, российский актер, артист Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров.

Некролог опубликован на сайте театра.

Уточнено, что заслуженный артист России скончался 9 апреля после продолжительной болезни

"С 1972 года Сергей Николаевич служил в Театре Армии, выезжая в составе военно-шефских бригад в самые отдалённые гарнизоны нашей страны, а также к Западной группе войск - в Чехословакию, Германию, Польшу, Венгрию, Болгарию", - сказано в некрологе. Где отмечено, что на счету артиста были и выезды в "горячие точки" - Афганистан, Чечню.

О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

Сергей Комаров родился 16 декабря 1950 года в городе Кодыма Одесской области в семье отца-военного и мамы-музыканта. Окончил ГМУ имени Гнесиных.

Зрителю Комаров знаком по роли Феди Рябова в многосерийной военной драме "Внимание, говорит Москва".

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