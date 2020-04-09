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Рубрика: В мире

Worldometr: В мире уже 1,5 миллиона зараженных коронавирусом

Текст: Константин Волков
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Согласно данным сайта Worldometr, в мире насчитывается 1 506 361 зараженный коронавирусом (цифры на момент публикации материала). Таким образом, пандемия перешагнула очередную психологическую отметку.

Фото: iStock
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От коронавируса скончались 88,1 тысячи человек, выздоровели 319 292. Из оставшихся 1 098 969 зараженных у 96 процентов заболевание протекает в мягкой форме, а у четырех - в серьезной или критической.

По количеству заражений коронавирусом на первом месте находятся США, где за сутки выявлено 25 434 новых случая. На втором месте Испания (6 278 новых случаев), на третьем - Великобритания (5 491), на четвертом - Германия (4 450) и замыкает пятерку - Турция (4 117).

Судя по статистике Worldometr, самая серьезная ситуация в настоящий момент в США. Там насчитывается 425 769 заболевших, это более одного процента населения страны, 14 604 человека скончались от последствий коронавируса. По количеству выздоровевших (не считая Китая), на первом месте находится Испания (48 021 человек), на втором Германия (36 081 человек), на третьем Иран (29 812), на четвертом Италия (26 491), на пятом - США (22 202).

Ниже показано, как прогрессировала пандемия коронавируса, начиная с середины января 2020 года:

19 января: 100 случаев

24 января: 1000 случаев

12 февраля: 50 000 случаев

6 марта: 100 000 случаев

18 марта: 200 000 случаев

26 марта: 500 000 случаев

2 апреля: 1 000 000 случаев

8 апреля: 1 500 000 случаев.

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