Постановление правительства Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 89 "О внесении изменений в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости"

Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Внести в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 30 марта 2020 года № 74 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 2 апреля 2020 года № 82, от 5 апреля 2020 года № 86), изменения, изложив его в следующей редакции:





Утвержден постановлением правительства Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 89

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек, бутылочки для кормления, пеленки для новорожденных, подгузники детские, шампунь детский, детский крем от опрелостей).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности (включая мыло туалетное, мыло хозяйственное, бумагу туалетную, салфетки влажные, салфетки сухие, пасту зубную, щетку зубную, шампунь, стиральный порошок, гигиенические прокладки).

3. Средства индивидуальной защиты (включая санитарно-гигиеническую маску, антисептик для рук).

4. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

5. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

6. Топливо (включая бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ).

7. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

8. Оборудование электрическое.

9. Кабельная продукция.

10. Предметы садово-огородные и инвентарь.

11. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

12. Санитарно-технические изделия.

13. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

14. Спички, коробок.

15. Свечи.

16. Похоронные принадлежности.

17. Очки, линзы и их части.

18. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).".

2. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву обеспечить доведение настоящего постановления до организаций торговли, расположенных на территории Забайкальского края.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ванчикова







