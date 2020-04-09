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Звезда "Деффчонок" весело сообщила, что заражена коронавирусом

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    09.04.2020, 13:35
Текст:   Олег Усков

35-летняя российская певица, актриса театра, кино и ТВ Галина Боб сообщила в Instagram, что ее тест на новый коронавирус дал положительный результат.

Новость женщина проиллюстрировала тематическим фото - себя в мультяшной короне.

"А корона-то как сидит. Пришли результаты тестов, мой - положительный", - не то гордится, не то печалится (хотя не похоже) артистка.

При этом отмечено, что часть аудитории Боб не понимает, что значит в данном случае "положительный", и тепло поздравляет Галину.

Боб заявляет, что из характерных симптомов болезни у нее наблюдалась только потеря обоняния, тогда как температура и кашель отсутствовали.

Она обещает соблюдать режим самоизоляции. А на негативные комментарии отвечает крайне бурно, многословно и эмоционально, лексически щедро.

Галина Боб наиболее известна по одной из главных ролей - Бобылкиной - в ситкоме "Деффчонки" (2012-2018 год). Также на счету актрисы роли в проектах "Казаки-разбойники" - официантка Ангелина, "Солдаты" - медсестра Вита, "Безумный юбилей" - медсестра Юля, "Мужская женская лига" - штукатур Тоня, "Курьер из рая" - блондинка.

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