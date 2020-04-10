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10.04.2020 12:31
Рубрика: Культура

Алексей Гуськов сыграл "крестного отца" русской мафии

Текст: Сусанна Альперина

Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля. Главную роль в фильме исполнил Марко Д'Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом. Но российскому зрителю фильм интересен еще и потому, что одну из ролей в этой криминальной драме - а именно главу русской мафии - сыграл знаменитый российский актер Алексей Гуськов.

Фото: twitter.com/ realspaceforce
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Сюжет фильма посвящен прошлому центрального персонажа сериала "Гоморра" и фильма "Бессмертный" - Чиро Ди Марцио. Получив пулевое ранение в грудь, Чиро падает в темные воды неаполитанского залива и перед ним проносится вся его жизнь. 1980 год, страшное землетрясение, много жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это не кто иной, как Чиро - с того самого дня известный как "Бессмертный". Преступный мир ждет его. Свое прозвище парень не раз оправдает. От мелких краж до настоящей мафиозной войны - он готов к любым вызовам преступного мира, где бессмертие - просто еще одна форма проклятия.

"Гоморра" - известный во всем мире сериал, и у него огромное число поклонников. Я смотрел первые сезоны еще до того, как итальянцы ко мне обратились, и когда мой итальянский агент позвонил мне с предложением, я уже представлял, о чем идет речь. Когда мне предлагают роль, неважно, в России или в Италии, я, как правило, спрашиваю, почему эту роль предлагают именно мне, прошу режиссера объяснить, зачем я ему нужен. И если понимаю его, то соглашаюсь на роль", - говорит Алексей Гуськов.

Далее актер признается, что Марко Д'Аморе сразу сказал, что видит в роли своего антагониста именно его: "Посмотрев фильмы "Концерт" и "Признание", где я работал вместе с его другом и коллегой Тони Сервилло, Марко настоял, чтобы итальянская студия со мной связалась. А поскольку Марко - неаполитанец и вообще человек по характеру "солнечный" , то еще он прислал мне очень эмоциональное видеообращение, которое меня очень тронуло. Вместе мы работали в первый раз и меня немного беспокоил тот факт, что неаполитанцы говорят на своем особом диалекте, который мне незнаком. Но благо с самого начала у нас сложился хороший контакт, поэтому мы понимали друг друга очень быстро".

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