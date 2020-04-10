Распоряжение правительства Республики Алтай от 9 апреля 2020 года № 205-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) подпункт "е" пункта 12 признать утратившим силу;

2) подпункт "и" пункта 14 признать утратившим силу;

3) в пункте 14.1:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) приостановить до 30 апреля 2020 года деятельность:

организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), а также магазинов и нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары (за исключением магазинов и нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары, включенные в Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный настоящим Распоряжением);

массажных и косметических салонов, бань, саун, СПА-салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, за исключением деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые могут осуществлять деятельность на территории Республики Алтай в период действия Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", чья основная деятельность включена в Перечень видов деятельности, утвержденный настоящим Распоряжением;";

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

д) и деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай в связи с введением режима "Повышенная готовность", обеспечить постоянную (в течение рабочей смены) обработку транспортных средств и помещений в соответствии с соблюдением санитарноэпидемиологических правил.";

4) в пункте 14.5 цифры "60" заменить цифрами "65";

5) дополнить приложениями следующего содержания:





"Утвержден распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

2. Дрова, пиломатериалы.

3. Уголь.

4. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

5. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

6. Кабельная и электромонтажная продукция.

7. Оборудование компьютерное, электронное и телекоммуникационное.

8. Семена, рассада, средства защиты растений, удобрения.

9. Очки, линзы и их части.

10. Спецодежда.

11. Детская одежда и обувь.

12. Нижнее белье.

13. Чулочно-носочные изделия.

14. Похоронные принадлежности.

15. Табачная продукция.

16. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).





Утвержден распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р

Перечень видов деятельности, на осуществление которой индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Алтай, имеют право на территории Республики Алтай в период действия Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Добыча полезных ископаемых (в том числе гравийных карьеров, глины и других инертных материалов).

2. Производство текстильных изделий, одежды.

3. Ремонт и монтаж машин и оборудования.

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

5. Лесоводство и лесозаготовки.

6. Обработка древесины, производство изделий из дерева.

7. Производство, хранение и (или) реализация удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур.

8. Оптовая и розничная торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах.

9. Реализация сельскохозяйственной техники и оборудования, их техническое обслуживание и ремонт.

10. Производство и (или) реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции.

11. Производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также проведение весенне-полевых работ.

12. Рыбоводство.

13. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, горюче-смазочных материалов.

14. Перевозка грузов, пассажирские перевозки, включая такси, услуги доставки, курьерской службы, деятельность автовокзалов.

15. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий.

16. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства.

17. Научные исследования и разработки.

18. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры.

19. Кадастровые и землеустроительные работы.

20. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций.

21. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике.

22. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники.

23. Предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения.

24. Дорожная деятельность, в том числе деятельность по строительству, проектированию, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту эксплуатации дорог, и искусственных сооружений на них.

25. Выдача сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы, заключений об оценке.

26. Оптовая торговля живыми животными.

27. Торговля твердым топливом.

28. Обеспечение поддержания функционирования коммунальных и иных инженерных систем, гарантирующих поставщиков в том числе организаций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также деятельность по сбору, транспортировке, обработке, и утилизации жидких бытовых отходов.

29. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах.

30. Производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

31. Розничная торговля непродовольственными товарами, включенными в перечень товаров первой необходимости, в режиме пункта выдачи заказов, дистанционной торговли, в торговых залах при условии единовременного нахождения в зале не более трех покупателей (посетителей, клиентов).

32. Охранная деятельность.

33. Предоставление услуг доставки, монтажа и ремонта телекоммуникационного оборудования.

34. Предоставление услуг автомобильного сервиса, ремонта, мойки и дезинфекции автотранспортных средств.

35. Ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования.

36. Клининговые услуги, в том числе обеспечение уборки улиц и мест общественного пребывания, за исключением зданий, сооружений и жилых помещений.

37. Услуги парикмахерских, салонов красоты, соляриев (при условии предварительной записи клиентов, а также при условии нахождения в зале обслуживания не более трех человек одновременно).

38. Услуги бань в режиме оказания услуг социально незащищенным категориям населения.

39. Деятельность страховых организаций.

40. Деятельность системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Алтай, Перечень которых утвержден распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2020 года № 178-р.

41. Деятельность адвокатов и нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность.

42. Деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

43. Деятельность управляющих компаний ЖКХ и товариществ собственников жилья.

44. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск и реализацию продукции средств массовой информации, социальной рекламы.

45. Деятельность организаций по производству и реализации средств индивидуальной и коллективной защиты населения, продукции для дезинфекции и ее составляющих.

46. Деятельность гостиниц и иных коллективных средств размещения, которые используются для обсервации и (или) размещения сил реагирования по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV).

47. Деятельность организаций, обеспечивающих работу волонтёров, привлеченных в период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV).

48. Ремонт бытовой и компьютерной техники.

49. Ремонт обуви.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин











