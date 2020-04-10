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10.04.2020 18:00
Рубрика: Культура

Спасем жизнь и культуру вместе!

В драматические времена, когда многие страны столкнулись с невероятными трудностями, а культура и искусство временно ушли в виртуальную реальность, не надо забывать, что синонимом жизни всегда была культура. Видные деятели отечественной культуры, среди которых Андрей Кончаловский и Зельфира Трегулова, Михаил Швыдкой и Елена Гагарина, Юрий Башмет и Михаил Пиотровский, Ольга Любимова и Владимир Урин, обратились к мировому культурному сообществу, к руководству ЮНЕСКО с предложением провести в июне международный культурный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры.
Фото: AP Photo/Francois Mori, File Фото: AP Photo/Francois Mori, File
Фото: AP Photo/Francois Mori, File

Обращение деятелей российской культуры к мировому культурному сообществу

Дорогие друзья и коллеги!

Мы обращаемся к вам в очень трудный момент современной истории, который переживают все без исключения страны мира.

Как бы ни развивалась пандемия COVID-19, она все равно закончится. Но именно сейчас важна наша солидарность. В такие тяжелые моменты необходимо отрешиться от всего, что нас разъединяет, и подумать о том, что мы можем сделать все вместе для сохранения того общечеловеческого культурного пространства, в котором мы жили до сих пор, и, уверены, будем жить в будущем. Сейчас очень важно не дать разрушить цивилизационные основы, которые являются одной из главных ценностей человечества. Человеческая жизнь и культура человечества во многом синонимы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Культурная жизнь "переехала" в онлайн

Об этом нельзя забывать, в том числе и в период экономического кризиса. Его нельзя преодолеть, ущемляя интересы культурного сообщества.

Закрыты музеи, театры, концертные залы и кинокомплексы. Обезлюдели архитектурные ансамбли и природные парки, которые еще недавно привлекали десятки миллионов посетителей. На неопределенное время отложены международные фестивали, конференции, выставки, приостановлены съемки и репетиции. Культура и искусство ушли в онлайн. Этот вынужденный уход в виртуальную реальность помогает нашим согражданам пережить карантин и самоизоляцию. Однако и публика,и мастера культуры мечтают поскорее вернуться к привычной жизни.

В необычайно сложном положении оказались деятели культуры Австрии, Германии, Италии, Испании, Ирана, Китая, США, Франции, многих других стран. Мы переживаем их проблемы так же остро, как и они наши, поскольку музеи, театры, концертные залы, киностудии, все учреждения культуры мира уже давно представляют единую семью. У каждого из нас есть свои связи с коллегами по всему свету, множество интересных совместных проектов, которые без сомнения будут реализованы на благо всего человечества.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В российских музеях обсудили способы выжить в условиях пандемии

Дорогие друзья и коллеги, мы обращаемся ко всем вам, к руководству ЮНЕСКО, национальным министерствам и ведомствам, отвечающим за сохранение и развитие культуры, с предложением провести в июне 2020 года виртуальный международный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры. Его содержательное наполнение мы готовы обсудить с вами в ближайшие недели. Мы привлечем для организации марафона российские и иностранные корпорации, работающие в сфере медиа-коммуникаций. Надеемся на вашу поддержку и сотрудничество.

Искренне Ваши,

Инициативная группа:

Юрий Башмет, Елена Гагарина, Владимир Гусев, Лев Додин, Андрей Кончаловский, Теодор Курентзис, Марина Лошак, Ольга Любимова, Денис Мацуев, Михаил Пиотровский, Владимир Спиваков, Зельфира Трегулова, Владимир Урин, Михаил Швыдкой, Сергей Шумаков

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