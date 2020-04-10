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10.04.2020 14:46
Рубрика: Экономика

Финомбудсмен начал получать "коронавирусные" обращения потребителей

Текст: Юлия Кривошапко

Служба финансового уполномоченного получила первые обращения потребителей страховых и микрофинансовых услуг, связанные с коронавирусом. Одно из дел касается страхования пассажиров на случай отмены поездки, второй - займа у микрофинансовой организации".

"Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы обращения потребителей финансовых услуг, которые так или иначе связаны с последствиями коронавируса, продолжат поступать, - отметил главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин. - Будем рассматривать их в установленном законом порядке, тем более, несмотря на объявленные до 30 апреля нерабочие дни, институт финансового уполномоченного продолжает прием и рассмотрение обращений граждан".

Фото: Иван Егоров
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При этом, по прогнозу службы, в целом число обращений к финансовому уполномоченному в ближайшее время может снизиться, а тематика споров претерпеть изменения. "Из-за карантина граждане меньше передвигаются на автомобилях, активность снижается, соответственно, меньше ДТП и меньше оснований для споров по моторным видам страхования - ОСАГО и каско, - констатирует Воронин. - Снижение активности по обращениям в моторных видах страхования произойдет, возможно, не сразу, поскольку есть временные лаги от момента ДТП из-за установленных процессуальных сроков при урегулировании убытков".

Главный финансовый уполномоченный также допускает, что в ближайшие месяцы по страхованию выезжающих за рубеж возможен определенный рост обращений. "Но нельзя сказать, что он будет "взрывной", если только не сыграет роль эффект низкой базы. Не такое большое число людей покупали путевки заранее, чтобы были основания обращаться за выплатами возмещения из-за коронавируса. А в последний месяц вообще сложно было планировать какие-либо туристические поездки за рубеж", - добавил омбудсмен.

Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг начал работать в России 1 июня 2019 года. Обращения потребителей финансовых услуг к омбудсмену бесплатны. Он рассматривает споры граждан со страховщиками и микрофинансовыми организациями.

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