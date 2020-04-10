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10.04.2020,  
10:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Гособоронзаказ на АК-12 за 2020 год выполнили досрочно

Концерн "Калашников" досрочно справился со своими обязательствами по новейшему автомату АК-12 за 2020 год. Предприятие выполняло гособоронзаказ.

Фото: Минобороны РФ
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Пресс-служба Ростеха приводит слова генерального директора "Калашникова" Дмитрия Тарасова, который заявил, что выполнение государственного оборонного заказа завершили в рекордные сроки. И оружейное производство уже приступило к выполнению гособоронзаказа 2021 года.

АК-12 должен заменить предыдущую массовую модель АК-74. Этот автомат по нескольким параметрам считается устаревшим и стоит на вооружении уже более сорока лет. Первая же партия новейшего автомата поступила в Вооруженные силы Российской Федерации в конце 2018 года. А со следующего стартовало серийное производство.

АК-12 - принципиально новый автомат Калашникова. Он является частью перспективной экипировки "Ратник". АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

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гособоронзаказ
Фото: Государственный архив Калининградской области
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