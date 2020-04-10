Постановление правительства Республики Хакасия от 10 апреля 2020 года № 184 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3:

в абзаце первом слова "12 апреля" заменить словами "19 апреля";

в абзаце втором слова "обслуживания на вынос," исключить;

в абзаце третьем слова "и приложении к настоящему постановлению" заменить словами "и приложении 1 к настоящему постановлению";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Установленные настоящим постановлением правила поведения, за исключением предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления ограничений, не могут рассматриваться в качестве запрета на осуществление деятельности организациями, индивидуальными предпринимателями, для которых указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" установлены нерабочие дни, а также привлечение ими своих работников к работе в нерабочие дни с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований, установленных настоящим постановлением, а также требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.";

3) в пункте 6:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), не покидать места проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни или здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее

1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи;

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение всех видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

лиц, которым их работодателями выданы справки о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (кроме случаев, когда деятельность приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);";

в подпункте 4:

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"ограничить привлечение к работе граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, если такие граждане представили работодателю выданный медицинской организацией документ, подтверждающий наличие у него хронического заболевания, а также граждан, прибывших из субъектов Российской Федерации, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, и граждан, проживающих совместно с лицами, подвергнутыми изоляции, посредством перевода их на дистанционный формат исполнения трудовой функции, предоставления оплачиваемого отпуска либо содействия в оформлении листков нетрудоспособности (данная обязанность на основании распорядительного акта организации может не применяться к руководителям, сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения);";

абзацы шестой-одиннадцатый считать абзацами седьмым-двенадцатым соответственно;

абзац седьмой после слов "иностранных государств," дополнить словами "субъектов Российской Федерации, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению,";

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"принять исчерпывающие меры по разобщению работников при их нахождении на рабочем месте во времени и в пространстве, соблюдению ими социального дистанцирования, обеспечению использования работниками средств индивидуальной защиты.";

4) подпункт 6 пункта 9 дополнить словами ", а также нуждающимся в оформлении листка нетрудоспособности лицам из числа лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 4 пункта 6 настоящего постановления";

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Установить для лиц, прибывших в Республику Хакасия с территории иностранного государства, а также с территории субъектов Российской Федерации, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, следующие ограничения:

1) обеспечить изоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

при проживании на территории Республики Хакасия - в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

не проживающим на территории Республики Хакасия - в домашних условиях по месту прибытия.

При отсутствии возможности для изоляции в домашних условиях изоляция осуществляется в условиях обсерватора;

2) незамедлительно с момента прибытия в Республику Хакасия сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Республики Хакасия (+7(3902)305-811) следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте регистрации и адрес места фактического проживания, номер телефона, наименование иностранного государства (субъекта Российской Федерации) и период пребывания в иностранном государстве (субъекте Российской Федерации), а также информацию о возможности организации самоизоляции в домашних условиях по месту фактического проживания;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории иностранного государства (субъекта Российской Федерации) с вызовом врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности.";

6) в приложении:

слово "Приложение" заменить словами "Приложение 1";

дополнить пунктами 9-10 следующего содержания:

"9. Табачная продукция.

10. Спасательные жилеты, резиновая обувь, лодки, теплая спецодежда.";

7) дополнить приложениями 2-3 следующего содержания:





"Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Перечень хронических заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3, N 18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D-46.





Приложение 3 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Перечень субъектов Российской Федерации

1. Город Москва.

2. Город Санкт-Петербург.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







