В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Определить исполняющего обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова В.А., исполняющую обязанности министра здравоохранения Иркутской области Ледяеву Н.П., исполняющую обязанности министра образования Иркутской области Апанович Е.В. кураторами стационарных организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных соответственно министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерству здравоохранения Иркутской области, министерству образования Иркутской области (далее - Организации), в целях установления персонального контроля за деятельностью указанных Организаций на период проведения противоэпидемических мероприятий.

2. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), руководителям Организаций:

1) обеспечить организацию круглосуточного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, с проведением ежедневной термометрии (два раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также организацию оказания им своевременной медицинской помощи;

2) ограничить круг лиц, имеющих доступ в Организации, работниками Организаций, работниками служб, обеспечивающих функционирование Организаций, представителями негосударственных организаций (с учетом требований подпункта 13 настоящего пункта), а также представителями исполнительных органов государственной власти;

3) при входе в Организации обеспечить:

контроль температуры тела всех входящих в Организации лиц с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательной дезинфекцией приборов для контактного применения после каждого использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами;

условия для мытья рук или обработки их спиртосодержащими кожными антисептиками;

4) не допускать в Организации лиц, имеющих признаки респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), а также лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V (COVID-19), или находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием;

5) обеспечить мониторинг состояния здоровья сотрудников Организаций и других лиц, допущенных к уходу за проживающими, с измерением температуры тела по показаниям в течение рабочего дня и незамедлительным отстранением от работы лиц с признаками острых респираторных инфекций;

6) обеспечить разработку и утверждение комплекса принимаемых мер в случае выявления факта заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), проживающих в Организациях граждан, в том численесовершеннолетних, и работников Организаций;

7) обеспечить в надлежащем объеме работников Организаций, работников служб, обеспечивающих функционирование Организаций, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатками, кожными антисептиками в соответствии с действующими требованиями;

8) предусмотреть возможность на основании приказов Организаций временного перемещения на весь период до завершения мероприятий, связанных с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19):

проживающих в Организациях граждан (при их информированном письменном согласии), кроме несовершеннолетних граждан, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сопровождаемое проживание в негосударственных организациях социального обслуживания, являющихся поставщиками социальных услуг, в которых обеспечено выполнение комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), в соответствии с реестром поставщиков социальных услуг в Иркутской области;

проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних (при их информированном письменном согласии), в семьи законных представителей (при их письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних условиях комплекса мероприятий по недопущениюраспространения заболеваний коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCo V (COVID-19);

проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних (при их информированном письменном согласии), к родственникам или иным лицам, с которыми у граждан, в том числе несовершеннолетних, имеются устойчивые личные отношения (при их письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних условиях комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСоV (COVID-19);

9) запретить проведение в Организациях всех массовых мероприятий;

10) в период ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V (COVID-19), обеспечить допуск в Организации вновь поступающих на проживание граждан, в том числе несовершеннолетних, после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, обеспеченной в Организациях;

11) обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в Организациях, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками Организаций и проживающими в Организациях гражданами, в том числе несовершеннолетними, правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому;

12) обеспечить оказание психологической помощи и поддержки проживающим в Организациях гражданам, в том числе несовершеннолетним, в целях профилактики стрессовых ситуаций (в том числе силами негосударственных организаций, оказывавших до начала ограничительных противоэпидемических мероприятий профессиональную помощь работникам Организаций в оказании психологической помощи и поддержки проживающим в Организациях гражданам, в том числе несовершеннолетним);

13) предусмотреть возможность дистанционного общения проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, при их желании, с их родными, близкими, друзьями, находящимися вне указанных Организаций, а также обеспечить свободу использования проживающими в Организациях гражданами, в том числе несовершеннолетними, личных электронных средств связи (телефонов, планшетов, компьютеров) с организацией их регулярной дезинфекции;

14) утвердить список представителей негосударственных организаций, оказывавших до начала ограничительных противоэпидемических мероприятий профессиональную помощь работникам Организаций в уходе за проживающими в Организациях гражданами, в том числе несовершеннолетними, и обеспечить на его основе допуск представителей негосударственных организаций в Организации с соблюдением мероприятий, предусмотренных подпунктами 3 - 5 настоящего пункта;

15) организовать прогулки проживающих в Организациях граждан на территории Организаций с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер социального дистанцирования;

16) организовать обучение проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, работников Организаций и других лиц, допущенных к уходу за проживающими, мерам личной профилактики сезонных респираторных инфекций и коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), обеспечить информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены;

17) питание проживающих организовать преимущественно в жилых помещениях с соблюдением требований к мытью и дезинфекции посуды в предприятиях общественного питания;

18) обеспечить в столовых и иных помещениях для приема пищи проживающими и персоналом, санитарных комнатах и санузлах Организаций бесперебойное наличие условий для мытья рук с мылом и бумажных полотенец (салфеток), либо дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (салфеток).

Использование электрополотенец запрещается;

19) обеспечить проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, при наличии показаний, соответствующим индивидуальным потребностям абсорбирующим бельем;

20) обеспечить режим ежедневного позиционирования, высаживания, профилактики аспирации при кормлении, недопущения кормления в положении лежа с целью профилактики внебольничпой застойной пневмонии у маломобильных граждан, проживающих в Организациях;

21) обеспечить соблюдение проживающими в Организациях гражданами, в том числе несовершеннолетними, режима дня, графика выполнения лечебных, реабилитационных, учебных и иных мероприятий, дневной занятости и других жизненно необходимых мероприятий с соблюдением принципа максимального их проведения в жилых помещениях или при использовании рекреационных зон по графику с соблюдением мер социального дистанцирования;

22) предусмотреть, при наличии возможности, перемещение работников Организаций из дома до работы и обратно без использования общественных видов транспорта.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликову.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев











