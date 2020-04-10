Указ губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Ввести на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан в соответствии с Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).

4. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (прилагаются).

5. Приостановить (ограничить) на период с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением к настоящему указу.

6. На территории Иркутской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", его действие не распространяется на:

1) непрерывно действующие организации;

2) медицинские и аптечные организации;

3) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

5) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

7) иные организации, определяемые постановлением Правительства Иркутской области.

7. Определить, что к организациям, указанным в подпункте 3 пункта 6 настоящего указа, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, относятся также следующие организации:

1) обеспечивающие население товарами первой необходимости, указанными в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, а именно организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации;

2) хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, реализующие товары, входящие хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в указанные перечни;

3) осуществляющие продажу продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

8. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

9. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

10. Министерству труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) утвердить методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области.

11. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, областным государственным учреждениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить соблюдение методических рекомендаций, утвержденных министерством труда и занятости Иркутской области.

12. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить соблюдение правил по режиму труда в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

13. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в установленном порядке.

14. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковников Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим указом, в том числе через телефон по номеру телефона "горячей линии" 8(3952)39-9999, развернутой на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее - телефон "горячей линии");

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

15. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период, обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Главам муниципальных образований направлять в министерство труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) актуальную информацию о подведомственных учреждениях, продолжающих свою деятельность до 30 апреля 2020 года.

17. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Аланович Е.В.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция);

2) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами Иркутской области.

Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.

18. Государственному автономному учреждению "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГАУ "МФЦ ИО"):

1) прекратить выездное обслуживание заявителей, осуществляемое ГАУ "МФЦ ИО", за исключением деятельности, определяемой Правительством Иркутской области;

2) при наличии возможности исключить использование в служебных помещениях ГАУ "МФЦ ИО" систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

19. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:

1) незамедлительно уведомлять ГАУ "МФЦ ИО" об изменениях режима и порядка работы соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

2) рассмотреть возможность получения заявителями результата предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

20. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 19 настоящего указа.

21. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:

1) направлять лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

2) проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием иностранных граждан не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

22. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 21 настоящего указа, в том числе в соответствии с поручениями руководителей соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

23. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в пределах своих полномочий организовать размещение на рекламных конструкциях, в том числе установленных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, наружной социальной рекламы, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

25. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, оказывать в пределах компетенции содействие:

1) гражданам в выполнении требований установленного настоящим указом порядка передвижения;

2) исполнительным органам государственной власти Иркутской области в реализации мер по противодействию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции.

26. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Иркутской области по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий в рамках компетенции;

2) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др.;

3) организовать в установленном порядке круглосуточную работу волонтеров (в том числе с медицинским образованием) в количестве 6 человек по номеру телефона "горячей линии";

4) ограничить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции посещение пациентов в подведомственных учреждениях с 08:00 до 20:00 часов;

5) прекратить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение занятий на клинических базах для студентов медицинских ВУЗов и колледжей в Иркутской области;

6) в случае выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией приезжающих граждан или с ними контактирующих организовать работу по взятию повторных проб у таких граждан на наличие коронавирусной инфекции;

7) организовать мониторинг данных по выздоровевшим пациентам и обеспечить оперативную передачу их в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИКЦ), образованным на базе автономной некоммерческой организации "Диалог";

8) организовать работу медицинских организаций Иркутской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

9) обеспечить готовность медицинских организаций Иркутской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию;

10) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации деятельность на территории Иркутской области, в период действия режима повышенной готовности;

11) проработать вопрос развертывания дополнительных центров диагностики коронавирусной инфекции с целью наращивания объемов тестирования на коронавирусную инфекцию, оценить возможности профильных предприятий с целью подключения их к выпуску тест систем диагностики коронавирусной инфекции.

27. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебедь О.Н.):

осуществить инвентаризацию состояния и готовности всех медицинских организаций государственной и частной системы здравоохранения на территории Иркутской области и свести указанную информацию в единую базу данных;

оценить реальную готовность коечного фонда медицинских организаций Иркутской области в целях быстрого наращивания резерва свободных коек, перепрофилирования их под лечение больных с коронавирусной инфекцией.

28. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", в министерство здравоохранения Иркутской области два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов.

29. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов.

30. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на базе санитарно-карантинных пунктов АО "Международный аэропорт Иркутск", ПАО "АэроБратск", санитарно-экспертного пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО "РЖД":

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей с активным выявлением и изоляцией лиц с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в том числе проведение дистанционной термометрии;

2) организовать взаимодействие с КПП "Байкал" ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу въезжающих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3) организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной инфекции.

31. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества "Ростелеком" (Тиман Ю.Р.) организовать обработку вызовов от жителей Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государственной власти, государственных органов, организаций, позволяющих консультироваться по вопросам коронавирусной инфекции, на базе телефона "горячей линии".

32. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.):

1) осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выявлению сотрудников и лиц, проживающих в указанных организациях, с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных организаций;

3) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в подведомственных организациях;

4) ограничить посещение лиц, проживающих в подведомственных организациях.

33. Рекомендовать ректору ФГБОУВО "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Малову И.В., директору Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - филиала ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации Шпраху В.В.:

1) обеспечить в установленном порядке включение в учебные планы тем обучения по профилактике коронавирусной инфекции;

2) обеспечить реализацию профессиональных образовательных программ с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

34. Исполняющему обязанности заместителя Губернатора Иркутской области Козлову А.В:

организовать совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области и Главным управлением МЧС России по Иркутской области учет граждан, прибывающих из иностранных государств, отдельно по иностранным государствам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств;

совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области, работодателями усилить работу по выявлению граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

обеспечить оперативное информирование по вопросам коронавирусной инфекции временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области и иных должностных лиц Правительства Иркутской области (через дежурную службу Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области).

35. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.):

1) в установленном порядке обеспечить выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Иркутской области на:

приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необходимого оборудования;

развертывание и содержание обсерваторов, создаваемых в установленном порядке;

приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, антисептиков, расходных материалов для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов государственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений;

перевозку граждан, прибывших на территорию Иркутской области авиационным транспортом из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, с территории аэропорта города Иркутска, города Братска до места, обеспечивающего изоляцию в городе прибытия, и до обсерваторов в условиях, исключающих риски инфицирования коронавирусной инфекцией;

2) организовать усиление работы по информированию граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации, всеми доступными способами (телефон, смс, электронная почта и т.п.) об обязательной самоизоляции на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения.

36. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) организовать осуществление профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.

37. Лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентов с подтвержденным диагнозом осуществлять в медицинских организациях Иркутской области, определенных решением министерства здравоохранения Иркутской области. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также другим работникам медицинских организаций из групп риска заражения коронавирусной инфекцией, осуществлять выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

38. Уполномочить на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области согласно перечню (прилагается).

Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, чьи должностные лица уполномочены на составление протоколов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить осуществление мероприятий по выявляю лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные настоящим указом.

39. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодействие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные настоящим указом.

40. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)".";

2) Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, установленный указом, изложить в новой редакции (прилагается);

3) организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), являющиеся приложением к указу, изложить в новой редакции (прилагаются);

4) Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, утвержденные указом, признать утратившими силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Приложение 1 к указу Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг





"Установлены указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) (ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)

1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 12 апреля 2020 года вправе передвигаться по территории Иркутской области в следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;

5) следования к месту осуществления деятельности, не приостановленной в соответствии с федеральными и областными правовыми актами.

2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 12 апреля 2020 года обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахождения вне места проживания (пребывания).

3. В период действия режима самоизоляции нахождение на территории Иркутской области лиц, не достигших возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан.

4. Лицам, находящимся в обсерваторах на территории Иркутской области, запрещается выход за пределы помещений (палат), в которых они находятся, и за пределы обсерватора.

5. Лица, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны представить правоохранительным органам, должностным лицам исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, документ, удостоверяющий личность, в случае осуществления проверки.

6. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами, работодателем оформляется справка, рекомендуемая форма которой установлена приложением 1 к настоящим Правилам.

7. Передвижение лиц в пределах Иркутской области на личном транспорте возможно в случаях, установленных в пункте 1 настоящих Правил.

8. Водители пассажирского транспорта общего пользования, а также легкового такси, осуществляющие перевозку пассажиров на территории Иркутской области, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также иные средства индивидуальной защиты в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

9. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление грузов из Иркутской области осуществляется при наличии справки, выдаваемой отправителем груза, рекомендуемая форма которой установлена приложением 2 к настоящим Правилам, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

10. Проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию населенных пунктов Иркутской области, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, не допускается, за исключением проезда по автомобильным дорогам федерального значения, а также случаев отсутствия объездных автомобильных дорог.

11. Работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и надзорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность. Использование этих документов допускается только для выполнения служебных обязанностей.

12. Лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:

1) приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., незамедлительно вызывать врача на дом.

13. Лицам:

прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации - изоляция в условиях обсерватора (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области -самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции -изоляция в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области).

14. Лицам, прибывшим другими видами транспорта на территорию Иркутской области из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания на горячую линию по телефону (83952)39-99-99.

15. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, руководствоваться постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в частности:

1) отменить направление своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

5) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

6) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 13 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

8) перевести лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

16. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, в том числе на торговых объектах, по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, проводить мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

17. Образовательным организациям дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

18. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим деятельность без образования юридического лица; юридическим лицам) применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.





Приложение 2 к указу Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг





"Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. На территории Иркутской области приостановлена деятельность:

1) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающих соответствующие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков);

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

2. На территории Иркутской области ограничена деятельность:

1) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Допускается деятельность таких организаций при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц.".

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев







