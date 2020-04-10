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10 апреля 2020 г.

Постановление правительства Калужской области от 10 апреля 2020 года № 288 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области от 25.03.2020 с целью реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 8.5 постановления слова "по 12 апреля 2020 года:" заменить словами "по 19 апреля 2020 года:".

1.2. Абзац четвертый подпункта 8.5.2 пункта 8.5 постановления изложить в следующей редакции:

"- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу продукции общественного питания дистанционным способом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1007, от 30.11.2019 № 1542);".

1.3. Подпункт 8.5.2 пункта 8.5 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу строительных и отделочных материалов, инструментов, санитарно-технического оборудования (изделий) без открытия торговых залов;

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для автотранспортных средств;

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша



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