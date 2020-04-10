Постановление правительства Калужской области от 10 апреля 2020 года № 285 "Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области"

Новости

Советские БТР-152 поддерживают в боевой готовности в армии Вьетнама 16:01
Машина времени. Новый ВАЗ-2107 продают по цене двух iPhone 16:00
Муцениеце заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома 15:59
Для сельских медиков закупят 8 тысяч автомобилей 15:53
В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии 15:42
Врачи рассказали, как возраст связан с желанием бросить курить 15:36
Netflix готовит продолжение "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон 15:33
В Вологде из горящего дома эвакуировали 13 человек 15:25
Московский бизнес получит поддержку от властей на 25 миллиардов рублей 15:19
Все новые авто обяжут оснащать системой автоматического включения фар 15:13
Нижегородский суд рассмотрит дело "подпольных банкиров" 15:12
Минкомсвязь считает законным отслеживание перемещений больных коронавирусом 15:00
Чуйченко: Бороться с пандемией - обязанность государства 14:56
Самый маленький кроссовер Toyota: технические характеристики и дата премьеры 14:53
В Мурманской области появится региональный центр кинопроизводства 14:53
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом 14:52
Описан возможный способ передачи коронавируса от животных человеку 14:52
Лев Лещенко объяснил, почему нарушил карантин 14:49
Финомбудсмен начал получать "коронавирусные" обращения потребителей 14:46
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи 14:44
На авианосце "Шарль де Голль" нашли коронавирус 14:37
В Коми на карантин попало детское отделение райбольницы 14:28
В ЕАЭС разработан комплекс совместных антикризисных мер 14:25
Крымчане подали более 1000 заявок на кредитные каникулы 14:21
В Крыму при пожаре в жилом доме погибли два пенсионера 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 апреля 2020 г.

Постановление правительства Калужской области от 10 апреля 2020 года № 285 "Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области"

Дата подписания 10 апреля 2020 г.
Опубликован 10 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения", постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270) Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе медицинским работникам, командированным в другие медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Калужской области, иным работникам указанных организаций (немедицинский персонал) (далее - работники, медицинские организации) в следующих размерах:

врачам - 30 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу - 20 000 рублей;

младшему медицинскому персоналу - 10 000 рублей;

немедицинскому персоналу - 10 000 рублей.

Указанная выплата осуществляется за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочего времени, установленной в соответствии с действующим законодательством.

2. Министерству здравоохранения Калужской области:

2.1. Определить перечень медицинских организаций и должностей работников.

2.2. Представить в министерство финансов Калужской области расчет потребности в финансовых средствах областного бюджета для реализации настоящего постановления.

3. Министерству финансов Калужской области предусмотреть финансовые средства в областном бюджете для реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года, и утрачивает силу 31 декабря 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Калужской области Горобцова К.М.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией