Постановление правительства Калужской области от 10 апреля 2020 года № 285 "Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области"

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения", постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270) Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе медицинским работникам, командированным в другие медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Калужской области, иным работникам указанных организаций (немедицинский персонал) (далее - работники, медицинские организации) в следующих размерах:

врачам - 30 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу - 20 000 рублей;

младшему медицинскому персоналу - 10 000 рублей;

немедицинскому персоналу - 10 000 рублей.

Указанная выплата осуществляется за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочего времени, установленной в соответствии с действующим законодательством.

2. Министерству здравоохранения Калужской области:

2.1. Определить перечень медицинских организаций и должностей работников.

2.2. Представить в министерство финансов Калужской области расчет потребности в финансовых средствах областного бюджета для реализации настоящего постановления.

3. Министерству финансов Калужской области предусмотреть финансовые средства в областном бюджете для реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года, и утрачивает силу 31 декабря 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Калужской области Горобцова К.М.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







