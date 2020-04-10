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10.04.2020,  
11:42
Текст:  Олег Корякин

Командующий войсками ПВО назвал главные преимущества ЗРС С-350

Стало известно, в чем главные отличия ЗРК С-350 "Витязь" от С-400.
Фото: Телеканал Звезда / youtube.com Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Командующий войсками ПВО-ПРО и заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов дал интервью "Красной звезде". В беседе он, в частности, рассказал об отличиях системы С-350 "Витязь" от С-400.

"Основными особенностями системы является то, что С-350 имеет всеракурсность и повышенную огневую производительность за счёт применения зенитных управляемых ракет с активной головкой самонаведения. Комплекс обладает увеличенным боекомплектом зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем в зенитной ракетной системе С-400), а также имеет повышенную живучесть за счёт применения в составе дивизиона двух-трех многофункциональных радиолокаторов", - пояснил Юрий Грехов.

С-350 может эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно с крылатыми ракетами.

Также Юрий Грехов напомнил, что в 2019 году были завершены государственные испытания ЗРК С-350. Первый комплект "Витязей" поставили в учебный центр зенитных ракетных войск военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Сейчас новые системы осваивают преподаватели. Затем начнется обучение военных специалистов.

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Фото: istock
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