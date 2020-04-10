Указ губернатора Красноярского края от 10 апреля 2020 года № 85-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.04.2020 № 12, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

подпункт 3 пункта 2 дополнить словами ", за исключением оказания услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности";

в пункте 2.1:

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) организациями, обеспечивающими производство и (или) доставку продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, а также организациями, осуществляющими поставку (доставку, транспортировку) материалов, ингредиентов, сырья и комплектующих, необходимых для их производства;";

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также общественными объединениями работодателей;";

подпункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) адвокатами при исполнении ими обязанностей по оказанию юридической помощи гражданам и организациям;";

дополнить подпунктами 22 - 37 следующего содержания:

"22) страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;

23) организациями, обеспечивающими транспортную безопасность объектов транспортной инфраструктуры, организациями, обеспечивающими работу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

24) организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт тахографов, а также бортовых устройств (сторонних бортовых устройств), обеспечивающих при помощи технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS сбор, хранение и передачу данных о местоположении транспортного средства;

25) организациями, обеспечивающими охрану зданий, сооружений и территорий, а также организациями, осуществляющими монтаж, техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарных систем;

26) организациями, осуществляющими и обеспечивающими производство товаров и услуг, необходимых для организаций строительной отрасли, указанных в подпункте "г" подпункта 1, подпунктах 5, 14 пункта 2.1 настоящего указа;

27) организациями, осуществляющими продажу семян, посадочного материала (саженцы), удобрений и садово-огородного инвентаря;

28) организациями, осуществляющими деятельность в рамках государственного оборонного заказа, а также смежными (подрядными) организациями, обеспечивающими поставку товаров, работ, услуг в соответствии с государственными контрактами (контрактами) по государственному оборонному заказу;

29) смежными (подрядными) организациями, обеспечивающими поставку товаров, работ, услуг для осуществления непрерывного производственного цикла системообразующих организаций;

30) организациями, осуществляющими производство, реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции;

31) организациями, осуществляющими распространение продукции средств массовой информации;

32) организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники;

33) организациями, осуществляющими деятельность по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, а также животных, от права собственности на которых отказались их владельцы;

34) организациями, предоставляющими транспортные, бухгалтерские, аудиторские услуги организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

35) организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт всех видов транспорта;

36) организациями, осуществляющими услуги по ремонту бытовой техники, сервисному обслуживанию и текущему ремонту компьютерной техники и периферийного оборудования;

37) иными организациями, определяемыми Правительством Красноярского края с учетом социально-экономической обстановки на территории Красноярского края.";

абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Обязать работодателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, обеспечить принятие решений об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







