Постановление администрации Курской области от 10 апреля 2020 года № 367-па "О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 266-па"

Новости

Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси 20:31
В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер 20:30
Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц 20:15
ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось 20:11
Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний 20:06
БелАЗ отправил самосвалы за Северный полярный круг 19:31
Клишас: СФ готов к работе с Минюстом по кодификации мер в связи с COVID-19 19:26
Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии 19:22
В Сочи во двор многоэтажки неизвестный выбросил муляж гранаты 19:20
В Крыму экипаж яхты "Варвара" по решению суда поместят в обсерватор 19:17
В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19 19:06
На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар 19:04
В Пятигорске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники детей 18:57
Ретейлеры начнут сообщать о передвижении табачной продукции онлайн 18:56
Haval начал выпуск "убийцы "Патриота" на заводе в Тульской области 18:55
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии 18:52
В Крыму ввели "московские" штрафы за нарушение самоизоляции 18:45
Названа дата саммита глав государств ЕАЭС - 14 апреля 18:43
Абрамченко: Дефицита имбиря и лимона в России не ожидается 18:42
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля 18:30
В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие 18:27
Сотни колумбийцев нарушили карантин из-за похорон мафиози 18:19
Находка во Франции перевернула представление о неандертальцах 18:18
Петербургский путешественник умер в лесу, отравившись кувшинкой 18:17
В Галлии найдена фляга легионера с "тайным зельем" 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 апреля 2020 г.

Постановление администрации Курской области от 10 апреля 2020 года № 367-па "О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 266-па"

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" Администрация Курской области постановляет:

Внести в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 266-па "О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курской области" изменение, заменив в пункте 1 слова "по 12 апреля 2020 года" словами "по 30 апреля 2020 года включительно".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией