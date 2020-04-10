Постановление администрации Курской области от 10 апреля 2020 года № 367-па "О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 266-па"

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" Администрация Курской области постановляет:

Внести в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 266-па "О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курской области" изменение, заменив в пункте 1 слова "по 12 апреля 2020 года" словами "по 30 апреля 2020 года включительно".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







