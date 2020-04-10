Майкл Белтон, президент Wainbridge International: «Сверхэлитная недвижимость не обесценивается»
В нынешней ситуации, когда курс рубля крайне неустойчив, нефть дешевеет, а пандемия коронавируса оказывает влияние на все сферы жизни и меняет экономику на глазах, граждане, у которых есть сбережения, хотят найти грамотный способ их обезопасить. Традиционно в нашей стране самым надежным и прибыльным вложением считалось приобретение недвижимости. Так ли это сейчас? Если да, то какая недвижимость после спада кризисной волны не потеряет своей ценности?
На вопросы "Российской газеты" ответил Майкл Белтон, президент Wainbridge International - международной девелоперской компании. Она работает уже более 12 лет, и сейчас в ее портфеле более 30 проектов в престижных локациях всего мира - от Лондона и Парижа до Нью-Йорка. В России компания реализует амбициозные и нестандартные проекты в сегменте жилой и многофункциональной недвижимости бизнес- и премиум-класса. Среди них можно назвать комплекс апартаментов бизнес-класса SOHO+NOHO на Белорусской, ЖК Aquatoria на Ленинградском шоссе и элитный Bvlgari Hotel & Residences Moscow - отель с резиденциями на Большой Никитской, рядом с консерваторией.
Продажа резиденций в последнем (их всего 14) уже началась: хотя проект будет закончен в 2022 году, приобретение такой недвижимости, как поясняет Майкл Белтон, сродни приобретению редкой коллекционной вещи, которая никогда не упадет в цене. Происходит это по нескольким причинам, среди которых можно выделить две: уровень качества проекта и его реализации на всех этапах (из чего рождается "коллекционность") и брендовая составляющая, связанная с именем Bvlgari и обязывающая к соблюдению самых высоких стандартов. Инвестиции в элитную недвижимость, вне зависимости от кризисов, не предполагают спешки. При этом, как уверяет г-н Белтон, в сегменте недвижимости бизнес-класса в России в предыдущем месяце наблюдался ажиотажный спрос, об устойчивости которого делать выводы пока рано.
Из-за нестабильной экономической ситуации резко вырос спрос на недвижимость. Как эта тенденция отражается на элитном сегменте?
Майкл Белтон: Рынок люксовой недвижимости Москвы пока только готовится отреагировать на новую реальность, но резких изменений в ценовой политике застройщиков элитного сегмента мы не прогнозируем. Ажиотажного спроса тоже не будет: дорогие квартиры и дома имеют очень долгий срок экспозиции, а распродавать недвижимость, которая с годами становится только дороже, не имеет смысла. Скорее наоборот - я допускаю, что некоторые особенно ценные лоты будут сниматься с продаж в ожидании лучших времен и настоящей цены.
Каков сейчас характер спроса на недвижимость? Ее покупают для себя или в инвестиционных целях?
Майкл Белтон: Спрос во многом зависит от страны и от сегмента недвижимости. Мы реализуем проекты в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Москве и видим, что на западе спрос на элитные квартиры и загородные резиденции замер. Люди стремятся сохранить свои валютные сбережения. В России ситуация другая - здесь покупательная способность рубля снижается, и чтобы сохранить свои деньги, население вкладывает их в недвижимость среднего и выше среднего ценового сегмента. В феврале и марте мы увидели рост инвестиционных сделок в наших московских проектах бизнес-класса, но как долго продлится ажиотаж - прогнозировать сложно.
Какие требования предъявляет сегодня покупатель недвижимости к элитному сегменту? В презентации резиденции Bvlgari Hotel & Residences Moscow названы "сверхэлитными". Что вы вкладываете в это понятие?
Майкл Белтон: Покупатель супердорогих квадратных метров - это коллекционер, для которого в проекте важна эксклюзивность, возможность обладать чем-то уникальным. Как и любая другая недвижимость, элитная квартира или дом - это ценный актив, который в некоторых семьях даже передается по наследству. От обычной недвижимости такие резиденции отличаются тем, что практически не обесцениваются и обладают набором определенных характеристик, каждая из которых должна соответствовать самой высокой планке. Если это локация - то обязательно в историческом центре. В Москве это расположение, близкое к Кремлю, или на Остоженке, или на Патриарших прудах. Архитектура должна быть только от всемирно известного бюро. В отделке - исключительно дорогие и натуральные материалы. Знаменитый бренд также создает добавленную стоимость за счет высоких стандартов реализации, отточенных и доведенных до совершенства годами опыта. Например, имя Bvlgari давно стало синонимом роскошного образа жизни, а сеть элитных отелей этого бренда по всему миру - признанным эталоном гостеприимства и высочайшего сервисного обслуживания. В России отель сети Bvlgari Hotel & Residences Moscow строится на Большой Никитской, недалеко от Кремля. В нем, кроме гостиничной части, будут и частные городские резиденции со статусом квартир. Как и все отели сети, архитектуру и внутренние интерьеры для проекта разрабатывало всемирно известное архитектурное бюро Antonio Citterio Patricia Viel. Это не просто недвижимость - это Bvlgari.
Для справки добавим, что в Bvlgari Hotel & Residences Moscow 14 резиденций площадью от 102 до 1026 кв. м, пространство каждой из них продумано индивидуально. Жителям будет открыт доступ в лобби, внутренний двор, спа и фитнес-центр, ресторан и бар отеля. Предусмотрен подземный паркинг, круглосуточная охрана и консьерж-услуги - полноценный гостиничный сервис в домашней обстановке.