Майкл Белтон, президент Wainbridge International: «Сверхэлитная недвижимость не обесценивается»

В нынешней ситуации, когда курс рубля крайне неустойчив, нефть дешевеет, а пандемия коронавируса оказывает влияние на все сферы жизни и меняет экономику на глазах, граждане, у которых есть сбережения, хотят найти грамотный способ их обезопасить. Традиционно в нашей стране самым надежным и прибыльным вложением считалось приобретение недвижимости. Так ли это сейчас? Если да, то какая недвижимость после спада кризисной волны не потеряет своей ценности?

Майкл Белтон, президент Wainbridge International. Фото: пресс-служба

На вопросы "Российской газеты" ответил Майкл Белтон, президент Wainbridge International - международной девелоперской компании. Она работает уже более 12 лет, и сейчас в ее портфеле более 30 проектов в престижных локациях всего мира - от Лондона и Парижа до Нью-Йорка. В России компания реализует амбициозные и нестандартные проекты в сегменте жилой и многофункциональной недвижимости бизнес- и премиум-класса. Среди них можно назвать комплекс апартаментов бизнес-класса SOHO+NOHO на Белорусской, ЖК Aquatoria на Ленинградском шоссе и элитный Bvlgari Hotel & Residences Moscow - отель с резиденциями на Большой Никитской, рядом с консерваторией.

Внутренний двор по образцу итальянских патио в Bvlgari Hotel & Residences Moscow. Фото: пресс-служба

Продажа резиденций в последнем (их всего 14) уже началась: хотя проект будет закончен в 2022 году, приобретение такой недвижимости, как поясняет Майкл Белтон, сродни приобретению редкой коллекционной вещи, которая никогда не упадет в цене. Происходит это по нескольким причинам, среди которых можно выделить две: уровень качества проекта и его реализации на всех этапах (из чего рождается "коллекционность") и брендовая составляющая, связанная с именем Bvlgari и обязывающая к соблюдению самых высоких стандартов. Инвестиции в элитную недвижимость, вне зависимости от кризисов, не предполагают спешки. При этом, как уверяет г-н Белтон, в сегменте недвижимости бизнес-класса в России в предыдущем месяце наблюдался ажиотажный спрос, об устойчивости которого делать выводы пока рано.

Из-за нестабильной экономической ситуации резко вырос спрос на недвижимость. Как эта тенденция отражается на элитном сегменте?

Майкл Белтон: Рынок люксовой недвижимости Москвы пока только готовится отреагировать на новую реальность, но резких изменений в ценовой политике застройщиков элитного сегмента мы не прогнозируем. Ажиотажного спроса тоже не будет: дорогие квартиры и дома имеют очень долгий срок экспозиции, а распродавать недвижимость, которая с годами становится только дороже, не имеет смысла. Скорее наоборот - я допускаю, что некоторые особенно ценные лоты будут сниматься с продаж в ожидании лучших времен и настоящей цены.

Каков сейчас характер спроса на недвижимость? Ее покупают для себя или в инвестиционных целях?

Майкл Белтон: Спрос во многом зависит от страны и от сегмента недвижимости. Мы реализуем проекты в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Москве и видим, что на западе спрос на элитные квартиры и загородные резиденции замер. Люди стремятся сохранить свои валютные сбережения. В России ситуация другая - здесь покупательная способность рубля снижается, и чтобы сохранить свои деньги, население вкладывает их в недвижимость среднего и выше среднего ценового сегмента. В феврале и марте мы увидели рост инвестиционных сделок в наших московских проектах бизнес-класса, но как долго продлится ажиотаж - прогнозировать сложно.

Какие требования предъявляет сегодня покупатель недвижимости к элитному сегменту? В презентации резиденции Bvlgari Hotel & Residences Moscow названы "сверхэлитными". Что вы вкладываете в это понятие?

Майкл Белтон: Покупатель супердорогих квадратных метров - это коллекционер, для которого в проекте важна эксклюзивность, возможность обладать чем-то уникальным. Как и любая другая недвижимость, элитная квартира или дом - это ценный актив, который в некоторых семьях даже передается по наследству. От обычной недвижимости такие резиденции отличаются тем, что практически не обесцениваются и обладают набором определенных характеристик, каждая из которых должна соответствовать самой высокой планке. Если это локация - то обязательно в историческом центре. В Москве это расположение, близкое к Кремлю, или на Остоженке, или на Патриарших прудах. Архитектура должна быть только от всемирно известного бюро. В отделке - исключительно дорогие и натуральные материалы. Знаменитый бренд также создает добавленную стоимость за счет высоких стандартов реализации, отточенных и доведенных до совершенства годами опыта. Например, имя Bvlgari давно стало синонимом роскошного образа жизни, а сеть элитных отелей этого бренда по всему миру - признанным эталоном гостеприимства и высочайшего сервисного обслуживания. В России отель сети Bvlgari Hotel & Residences Moscow строится на Большой Никитской, недалеко от Кремля. В нем, кроме гостиничной части, будут и частные городские резиденции со статусом квартир. Как и все отели сети, архитектуру и внутренние интерьеры для проекта разрабатывало всемирно известное архитектурное бюро Antonio Citterio Patricia Viel. Это не просто недвижимость - это Bvlgari.

Гостиная в одной из резиденций Bvlgari Hotel & Residences Moscow. Фото: пресс-служба

Для справки добавим, что в Bvlgari Hotel & Residences Moscow 14 резиденций площадью от 102 до 1026 кв. м, пространство каждой из них продумано индивидуально. Жителям будет открыт доступ в лобби, внутренний двор, спа и фитнес-центр, ресторан и бар отеля. Предусмотрен подземный паркинг, круглосуточная охрана и консьерж-услуги - полноценный гостиничный сервис в домашней обстановке.