На "МУЗ-ТВ" пройдет международный марафон "Звезды против короны"

В эфире национального музыкального телеканала "МУЗ-ТВ" 11 апреля в 15:15 состоится международный супермарафон "Звезды против короны. Музыка объединяет!". В нем выступят артисты из России, Италии, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, Азербайджана, Беларуси, Украины, Латвии, Мозамбика и многих других. Ведущий - Максим Галкин.

Во время телемарафона в уютной домашней обстановке звезды "МУЗ-ТВ" дадут эксклюзивные камерные концерты. Медийные лица - продюсеры, телеведущие, актеры театра и кино, спортсмены, врачи и многие другие поделятся положительными эмоциями, "антивирусным" настроением и выразят слова поддержки в эфире телеканала. Специально для зрителей "МУЗ-ТВ" селебрити покажут, как проходят их дни на самоизоляции, поделятся новыми идеями и возможностями, которые можно извлечь в сложившихся условиях, поддержат зрителей и главных героев сегодня - врачей и всех тех, кто трудится в эти дни на передовой в борьбе с вирусом.

Зрителей ждут выступления Полины Гагариной, Игоря Крутого, группы "Звери", Николая Баскова, Григория Лепса, Леонида Агутина, группы "БИ2", Валерии, Лолиты, Лены Темниковой, Артура Пирожкова, Владимира Преснякова, Данко, Юлианны Карауловой, Бьянки, Доминика Джокера, Анатолия Цоя, IOWA, группы "Город 312", Ольги Серябкиной, Мити Фомина, Алсу, группы "НА-НА", группы "Чилли", Акулы, Лены Катиной ex.T.A.T.U, группы "Моя Мишель" и других - Россия; Dschinghis Khan, Arabesque - Германия, Африка Симона - Мозамбик, Кайрата Нуртаса - Казахстан; Насти Каменских и Потапа, группы "Время и Стекло" - Украина; Arash - Иран; DoReDos - Модавия; Дмитрия Колдуна, CYGO - Беларусь; Маркуса Рива, Интарса Бусулиса - Латвия; Томаса Невергрина - Дания; Марбека Атабекова - Киргизстан, Сосо Павлиашвили - Грузия и многие другие.

Специальные гости супермарафона Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Ксения Собчак и другие.

В день звездного марафона будет дан старт зрительскому марафону #МУЗЫКАОБЪЕДИНЯЕТ. В нем сможет принять участие каждый: достаточно спеть любимый трек и выразить слова поддержки в видео, выложить его в социальных сетях с хэштегом #МУЗЫКАОБЪЕДИНЯЕТ. ТОП-5 лучших роликов домашних концертов зрителей попадут в эфир программы "ЯНАМУЗТВ". Большинство самых ярких выступлений составит видеоверсию отдельного зрительского марафона, премьера которого состоится 30 апреля на сайте и в официальных аккаунтах канала в социальных сетях.

Прямая речь

Арман Давлетяров, генеральный директор "МУЗ-ТВ":

"У музыки нет границ и расстояний. Музыка - это великое искусство, способное объединять и дарить позитив и надежду. Супермарафон в эфире телеканала "МУЗ-ТВ" призван объединить усилия всех стран против бушующей инфекции!"

Рома Зверь, музыкант:

"Мы, как и вся страна, находимся на карантине. Все наши концерты, гастроли были отменены две недели назад. Мы находимся дома: каждый из членов группы "Звери", каждый из музыкантов. Я не виделся с ребятами около двух недель. В таких условиях нам приходится работать над новым материалом - репетиции проходят крайне просто. Мы заходим в интернет и при помощи разных программ общаемся между собой - обговариваем и обдумываем наши будущие планы."

Полина Гагарина, певица:

"Мы подарим вам на супермарафоне "МУЗ-ТВ" несколько наших песен и отличное настроение!"

Сосо Павлиашвили, певец:

"Я хочу от всех нас мужчин посвятить песни вам дорогие, любимые и невероятные женщины! Слушайте, танцуйте, улыбайтесь и будьте счастливы"