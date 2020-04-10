На "МУЗ-ТВ" пройдет международный марафон "Звезды против короны"

Новости

В Республике Коми на карантин попало детское отделение райбольницы 14:28
Крымчане подали более 1000 заявок на кредитные каникулы 14:21
В Крыму при пожаре в жилом доме погибли два пенсионера 14:17
Сериал Богомолова о любви во время карантина выйдет в конце апреля 14:12
Путин анонсировал новый разговор с Трампом 14:09
В Мурманске начали благотворительный сбор продуктов для нуждающихся 14:07
Американские бомбардировщики вооружат гиперзвуковыми ракетами 14:05
В Петербурге запретили посещать кладбища 14:00
Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод 14:00
Владимир Путин провел сеанс видеосвязи с МКС 13:58
В Калуге дистанционный урок прервало порно 13:58
Крымский федуниверситет отменил студентам плату за общежития 13:45
В Дагестане три человека скончались от заболевания коронавирусом 13:45
Алла Самойлова назначена руководителем Росздравнадзора 13:44
В администрации Советского района Махачкалы начались обыски 13:42
Министром здравоохранения Коми назначили главу медсанчасти из Ленобласти 13:39
Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа 13:38
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19 13:37
В Совбезе РФ призвали соблюдать ограничительные меры из-за коронавируса 13:35
В некоторых школах видео из интернета может грузиться два дня 13:33
NI назвал тактические ракетные комплексы визитной карточкой России 13:25
Резкий подъем уровня воды зафиксирован на северных реках России 13:24
В Дагестане в ДТП на трассе погибли три человека 13:22
Россия в несколько раз увеличит производство аппаратов ИВЛ 13:20
В Челябинской области за нарушения карантина закрыли еще три ИП 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 14:01
Рубрика: Культура

На "МУЗ-ТВ" пройдет международный марафон "Звезды против короны"

Текст: Сусанна Альперина
В эфире национального музыкального телеканала "МУЗ-ТВ" 11 апреля в 15:15 состоится международный супермарафон "Звезды против короны. Музыка объединяет!". В нем выступят артисты из России, Италии, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, Азербайджана, Беларуси, Украины, Латвии, Мозамбика и многих других. Ведущий - Максим Галкин.

Во время телемарафона в уютной домашней обстановке звезды "МУЗ-ТВ" дадут эксклюзивные камерные концерты. Медийные лица - продюсеры, телеведущие, актеры театра и кино, спортсмены, врачи и многие другие поделятся положительными эмоциями, "антивирусным" настроением и выразят слова поддержки в эфире телеканала. Специально для зрителей "МУЗ-ТВ" селебрити покажут, как проходят их дни на самоизоляции, поделятся новыми идеями и возможностями, которые можно извлечь в сложившихся условиях, поддержат зрителей и главных героев сегодня - врачей и всех тех, кто трудится в эти дни на передовой в борьбе с вирусом.

Зрителей ждут выступления Полины Гагариной, Игоря Крутого, группы "Звери", Николая Баскова, Григория Лепса, Леонида Агутина, группы "БИ2", Валерии, Лолиты, Лены Темниковой, Артура Пирожкова, Владимира Преснякова, Данко, Юлианны Карауловой, Бьянки, Доминика Джокера, Анатолия Цоя, IOWA, группы "Город 312", Ольги Серябкиной, Мити Фомина, Алсу, группы "НА-НА", группы "Чилли", Акулы, Лены Катиной ex.T.A.T.U, группы "Моя Мишель" и других - Россия; Dschinghis Khan, Arabesque - Германия, Африка Симона - Мозамбик, Кайрата Нуртаса - Казахстан; Насти Каменских и Потапа, группы "Время и Стекло" - Украина; Arash - Иран; DoReDos - Модавия; Дмитрия Колдуна, CYGO - Беларусь; Маркуса Рива, Интарса Бусулиса - Латвия; Томаса Невергрина - Дания; Марбека Атабекова - Киргизстан, Сосо Павлиашвили - Грузия и многие другие.

Фото: iStock
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции

Специальные гости супермарафона Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Ксения Собчак и другие.

В день звездного марафона будет дан старт зрительскому марафону #МУЗЫКАОБЪЕДИНЯЕТ. В нем сможет принять участие каждый: достаточно спеть любимый трек и выразить слова поддержки в видео, выложить его в социальных сетях с хэштегом #МУЗЫКАОБЪЕДИНЯЕТ. ТОП-5 лучших роликов домашних концертов зрителей попадут в эфир программы "ЯНАМУЗТВ". Большинство самых ярких выступлений составит видеоверсию отдельного зрительского марафона, премьера которого состоится 30 апреля на сайте и в официальных аккаунтах канала в социальных сетях.

Прямая речь

Арман Давлетяров, генеральный директор "МУЗ-ТВ":

"У музыки нет границ и расстояний. Музыка - это великое искусство, способное объединять и дарить позитив и надежду. Супермарафон в эфире телеканала "МУЗ-ТВ" призван объединить усилия всех стран против бушующей инфекции!"

Рома Зверь, музыкант:

"Мы, как и вся страна, находимся на карантине. Все наши концерты, гастроли были отменены две недели назад. Мы находимся дома: каждый из членов группы "Звери", каждый из музыкантов. Я не виделся с ребятами около двух недель. В таких условиях нам приходится работать над новым материалом - репетиции проходят крайне просто. Мы заходим в интернет и при помощи разных программ общаемся между собой - обговариваем и обдумываем наши будущие планы."

Полина Гагарина, певица:

"Мы подарим вам на супермарафоне "МУЗ-ТВ" несколько наших песен и отличное настроение!"

Сосо Павлиашвили, певец:

"Я хочу от всех нас мужчин посвятить песни вам дорогие, любимые и невероятные женщины! Слушайте, танцуйте, улыбайтесь и будьте счастливы"

Культура Музыка Поп-музыка Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин анонсировал новый разговор с Трампом
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства