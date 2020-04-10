Около 80 процентов россиян перестали выходить на улицу из-за коронавируса

Подавляющее большинство россиян - 79,2 процента - соблюдают режим самоизоляции, почти не выходят на улицу и не встречаются с пожилыми родными, ограничиваясь телефонным общением. Это рекорд, считают социологи ВЦИОМ.

Дело в том, что точно такой же опрос был проведен 26 марта. Тогда доля россиян, которые перестали выходить на улицу, был такой: тех, кто перестал пожимать руки и обниматься 26 марта было 45 процентов. Реже стали встречаться с пожилыми родственниками - 41 процент.

Итоги опроса 10 апреля иные: 84 процента сограждан перестали видеться с друзьями или ограничили общение телефонным разговорами. Пожимать руки и обниматься перестали 69 процентов опрошенных. Примерно столько же - 64 процента - ограничили контакты с родными до минимума.

Еще жестче режим самодисциплины в Москве: 77 процентов отказались от рукопожатий, почти 90 процентов перестали встречаться с друзьями, 88 процентов почти не выходят на улицу, 82 процента стараются как можно реже ходить в магазин за продуктами или в аптеку.