Распоряжение губернатора Омской области от 9 апреля 2020 года № 42-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Абзац восьмой подпункта 7 пункта 7 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" после слов "иных органов" дополнить словами ", адвокатской палаты (адвокатских образований, адвокатов), нотариальной палаты (нотариальной конторы, нотариусов)".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







