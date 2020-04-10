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10 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 9 апреля 2020 года № 42-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Абзац восьмой подпункта 7 пункта 7 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" после слов "иных органов" дополнить словами ", адвокатской палаты (адвокатских образований, адвокатов), нотариальной палаты (нотариальной конторы, нотариусов)".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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