Онколог объяснил, как кишечник предупреждает о появлении рака

Исследователь из онкологического центра при Университете Мичигана, доктор медицинских наук Грейс Чен рассказал, как состояние кишечника влияет на развитие колоректального рака.

Более ранние исследования зарубежных медиков показали связь между нарушением в микробиоме кишечника и возникновением онкологии.

Специалист пояснил, что в рамках новой работы было обнаружено, что некоторые типы кишечных бактерий активно стимулируют определенные иммунные клетки CD8. В результате чего Т-клетки, которые обычно защищают организм от недугов, истощаются и теряют свои свойства. Что, в свою очередь, повышает восприимчивость к раку. Это показал эксперимент на мышах.

Сообщается, что медики выявили девять различных популяций бактерий, которые могут обладать как стимулирующей, так и подавляющей рост опухоли активностью.

Ранее исследование, проведенное учеными из Юго-Западного медицинского центра UT и Чикагского университета, показало, что кишечные бактерии способны проникать в опухолевые клетки и повышать эффективность иммунотерапии.