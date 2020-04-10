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10.04.2020 11:33
Рубрика: Экономика

Отток инвестиций из стран с формирующимся рынком составил 100 млрд долларов

Текст: Светлана Ментюкова
За последние два месяца 2020 года отток портфельных инвестиций из стран с формирующимся рынком составил примерно 100 млрд долларов США, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель времен мирового финансового кризиса. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. По ее прогнозу, более 170 стран мира по итогам этого года будут иметь отрицательный рост дохода на душу населения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нем также говорится, что экспортеры биржевых товаров испытывают двойной удар в результате обвального падения цен на биржевые товары. При этом МВФ ожидает сокращения денежных переводов, которые являются источником существования для столь многих малоимущих.

"По нашей оценке, - говорится в заявлении Кристалины Георгиевой. - Потребность стран с формирующимся рынком и развивающихся стран во внешнем финансировании составит триллионы долларов, причем сами они могут покрыть лишь часть этих нужд".

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Согласно данным, приведенным в обращении директора-распорядителя МВФ, страны во всем мире приняли бюджетные меры общим объемом более 8 трлн долларов США.

Также, как сказано в заявлении, международный валютный фонд (МВФ) дал отрицательную оценку роста доходов населения по итогам 2020 года.

"Мировой рост в 2020 году станет резко отрицательным. Мы прогнозируем самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии. Всего три месяца назад мы ожидали, что рост дохода на душу населения в 2020 году будет положительным в более чем 160 из наших стран-членов. Сегодня же картина прямо противоположная: теперь мы прогнозируем, что более 170 стран будут иметь отрицательный рост дохода на душу населения в этом году", - отмечается в заявлении.

Кристалина Георгиева подчеркивает, что такие "нерадостные перспективы разделяют и страны с развитой экономикой, и развивающиеся страны". По ее словам, мировая экономика несет серьезный урон в результате принятия необходимых мер, призванных замедлить распространение вируса.

"В большинстве стран основная часть работников - либо самостоятельно занятые, либо работают на малых и средних предприятиях. Эти предприятия и работники особенно уязвимы", - подчеркивает директор МВФ.

В коммюнике также содержится ряд рекомендаций, который МВФ дает странам в качестве мер, призванных способствовать скорейшему восстановлению экономики. Предлагается продолжать необходимые меры сдерживания вируса и поддержки систем здравоохранения, защитить пострадавших людей и компании посредством крупных, своевременных и адресных мер в налогово-бюджетной сфере и финансовом секторе.

"Непременным условием является предоставление насущной помощи домашним хозяйствам и компаниям. Нужно не допустить того, чтобы трудности с ликвидностью переросли в проблемы платежеспособности, и уберечь экономику от шрамов, которые намного затруднят ее восстановление", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, странам предлагается уменьшить стресс для финансовой системы, чтобы избежать цепной реакции и уже начинать готовиться к восстановлению экономики.

СМИ: В JPMorgan Chase & Co. оценили потери глобальной экономики в $5,5 трлн

По словам Кристалины Георгиевой, МВФ аккумулировал кредитные ресурсы в размере 1 триллиона долларов США, которые готов направить для удовлетворения потребностей государств-членов. Она отмечает, что Исполнительный совет Фонда дал согласие удвоить доступ к ресурсам экстренных механизмов, что позволит удовлетворить ожидаемый спрос на финансирование в объеме около 100 млрд долларов США.

Более подробные прогнозы и рецепты МВФ обещает дать на следующей неделе в рамках своего доклада "Перспективы развития мировой экономики", который будет озвучен в ходе ежегодного весеннего совещания фонда. В этом году оно пройдет в режиме видео-конференции.

Как сообщала ранее "РГ", на прошлой неделе МВФ уже объявил, что мировая экономика вошла в стадию рецессии.

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