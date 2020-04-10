Пиотровский, Швыдкой и Любимова обсудили культуру на карантине

Музеи, театры, библиотеки, другие учреждения культуры, сегодня работающие в режиме самоизоляции, никогда не смогут полностью перейти на общение с посетителями только через Сеть. Такое мнение единодушно высказали участники сессии "Культура на карантине: ограничения и новые возможности", которая состоялась в рамках ПМЮФ 9 ½.

Тем не менее, полагают они, переход в онлайн поставил в этой сфере целый ряд вопросов, в том числе из области права.

Обсудить цифровую культуру и виртуальную реальность планировалось на Х ПМЮФ (Петербургский международный юридический форум - ред.), который должен был состояться в мае этого года, но перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как подчеркнул модератор дискуссии директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, тема оказалась актуальной как никогда. Сегодня культура выполняет в том числе социальную миссию, становится "лекарством" от постоянного стресса. Но онлайн-формат заставляет, например, задуматься о том, что есть цифровая копия произведения искусства - подделка, тень подлинника или самоценность.

Россия давно идет по интернет-пути, дающему в любом уголке мира возможность приобщиться к культурным ценностям. Создан и функционирует портал "Культура. РФ", сегодня его посещают около 250 тысяч человек в день. Свои цифровые ресурсы есть практически у всех музеев, там проводятся виртуальные экскурсии. Даже порталы, которые раньше предоставляли доступ к своему контенту за плату, все чаще делают ее символической или отменяют совсем. И в подобной ситуации остро встает вопрос авторского права, отметила директор по взаимодействию с государственными органами власти и международным отношениям Ассоциации директоров художественных музеев Анита Дифанис.

- Наша задача на текущий момент - найти оптимальный баланс между пользователями интернет-контента, его зрителями и государственным регулированием, - подчеркнула и министр культуры РФ Ольга Любимова. - Особенно остро эта проблема ощущается в сфере кино, я имею в виду интернет-пиратство.

Правительство РФ уже добилось возможности удалять пиратские сайты и блокировать нелегальный контент. Сегодня подготовлен федеральный законопроект, который запрещает запись в кинотеатрах вне зависимости от целей такой записи.

- Для привлечения нарушителя к ответственности больше не понадобится доказывать, что он совершал съемку именно для извлечения прибыли, - рассказала Любимова. - Дальнейшее совершенствование антипиратского законодательства мы видим в изменении самого подхода к принятию мер по блокировке контента. Считаем целесообразным не просто ужесточение действующих норм, а пересмотр сложившихся принципов защиты прав авторов.

Несмотря на то, что в условиях самоизоляции учреждения культуры лишаются и посетителей, то есть непосредственного контакта, эмоциональной связи с ними, и прибыли, эксперты отмечают и положительные моменты.

- В виртуальном мире можно решить проблемы, которые принципиально не решаются в реале, - отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Например, провести совместную выставку Эрмитажа и музея "Метрополитен" в виртуальности, где снимается огромное количество юридических проблем.

Кстати, в России, где большинство музеев - государственные, удается избежать многих трудностей. В отличие, скажем, от США, где частные коллекции сегодня выживают за счет благотворителей, отметила Анита Дифанис. Однако культуре нужна не только финансовая поддержка.

- Нам нужны государственные гарантии - возврата произведений искусства, страхования, финансовой стабильности, - подчеркнул Михаил Пиотровский, подводя итоги сессии. - Без этой культуры существовать трудно.