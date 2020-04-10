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10.04.2020,  
11:19
Текст:  Николай Грищенко

Появилось видео испытаний украинской ракеты "Нептун"

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Пуск ракеты проводился на полигоне Алибей в Одесской области.

Фото: wikimedia.org
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На видео, опубликованном интернет-изданием Defense Express Channel, можно увидеть, как производится запуск крылатой ракеты из наземной установки по морской цели на расстоянии 75 километров. Полет боеприпаса в воздухе снимался из кабины истребителя Су-27, а затем было зафиксировано попадание в мишень - сеть, растянутую на стоящем неподвижно лихтере.

По данным украинских разработчиков, максимальная дальность действия ракеты "Нептун" - 280 километров. Скорость - около 1000 километров в час. Высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 метров. Ракета несет боеголовку весом в 150 килограммов.

Дивизион "Нептунов" может производить одновременный залп Р-360 с шести пусковых установок - 24 ракеты с интервалом от 3 до 5 секунд.

Отметим, что специалисты считают - "Нептун" разрабатывается на базе советской ракеты Х-35.

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