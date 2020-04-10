Указ губернатора Псковской области от 9 апреля 2020 года № 46-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 09 апреля 2020 г. № 196, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) подпункт 1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих;";

б) в подпункте 3:

в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

в подпункте "г" слова ", спортивных клубов, фитнес-клубов, фитнес-центров" исключить;

в) в подпункте 4:

в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

подпункт "в" признать утратившим силу;

г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, не реже одного раза в день проводить в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств влажную уборку мест общего пользования, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц.";

2) в пункте 11:

а) в абзаце первом подпункта 1 слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) организовать работу по предоставлению получающим государственную социальную помощь обучающимся профессиональных образовательных организаций, созданных Псковской областью, денежных средств на горячее питание (обед) в размере 45 руб. в день за период осуществления образовательного процесса в дистанционной форме обучения.";

3) в абзаце первом подпункта 1 пункта 12 слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

4) в подпункте 2 пункта 17:

а) в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

б) в подпункте "б":

в абзаце втором слова "после 12 апреля 2020 г." заменить словами "после 30 апреля 2020 г.";

в абзаце третьем слова "после 12 апреля 2020 г." заменить словами "после 30 апреля 2020 г.";

5) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 10 апреля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников





Приложение к указу Губернатора области от 09.04.2020 № 46-УГ





"Приложение № 1 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

5. Подгузники детские, пеленки для новорожденного, соски различных типов, бутылочки для кормления, крем от опрелостей детский.

6. Спички.

7. Свечи.

8. Очки, линзы и их части.

9. Ортопедические изделия.

10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

11. Бензин, дизельное топливо, газ.

12. Похоронные принадлежности.

13. Печатные средства массовой информации.

14. Автозапчасти, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры.

15. Строительные и отделочные материалы.

16. Санитарно-технические изделия.

17. Срезанные цветы, пригодные для составления букетов.

18. Саженцы, семена, предметы садово-огородные.

19. Электроустановочные изделия, осветительное оборудование, электрические лампочки, кабельная продукция."







