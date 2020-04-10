Указ губернатора Псковской области от 9 апреля 2020 года № 46-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 09 апреля 2020 г. № 196, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:
1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) подпункт 1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих;";
б) в подпункте 3:
в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";
в подпункте "г" слова ", спортивных клубов, фитнес-клубов, фитнес-центров" исключить;
в) в подпункте 4:
в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";
подпункт "в" признать утратившим силу;
г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, не реже одного раза в день проводить в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств влажную уборку мест общего пользования, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц.";
2) в пункте 11:
а) в абзаце первом подпункта 1 слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) организовать работу по предоставлению получающим государственную социальную помощь обучающимся профессиональных образовательных организаций, созданных Псковской областью, денежных средств на горячее питание (обед) в размере 45 руб. в день за период осуществления образовательного процесса в дистанционной форме обучения.";
3) в абзаце первом подпункта 1 пункта 12 слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";
4) в подпункте 2 пункта 17:
а) в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";
б) в подпункте "б":
в абзаце втором слова "после 12 апреля 2020 г." заменить словами "после 30 апреля 2020 г.";
в абзаце третьем слова "после 12 апреля 2020 г." заменить словами "после 30 апреля 2020 г.";
5) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу с 10 апреля 2020 года.
Губернатор области М.Ведерников
Приложение к указу Губернатора области от 09.04.2020 № 46-УГ
"Приложение № 1 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Средства индивидуальной защиты.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
5. Подгузники детские, пеленки для новорожденного, соски различных типов, бутылочки для кормления, крем от опрелостей детский.
6. Спички.
7. Свечи.
8. Очки, линзы и их части.
9. Ортопедические изделия.
10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
11. Бензин, дизельное топливо, газ.
12. Похоронные принадлежности.
13. Печатные средства массовой информации.
14. Автозапчасти, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры.
15. Строительные и отделочные материалы.
16. Санитарно-технические изделия.
17. Срезанные цветы, пригодные для составления букетов.
18. Саженцы, семена, предметы садово-огородные.
19. Электроустановочные изделия, осветительное оборудование, электрические лампочки, кабельная продукция."
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