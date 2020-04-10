День космонавтики на ВДНХ пройдет в онлайн-формате

ВДНХ подготовила ко Дню космонавтики обширную программу с лекциями, мастер-классами и тематическим диктантом. Поскольку территория главной выставки страны временно закрыта, мероприятия впервые пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проверить свои "космические" знания в полдень 12 апреля сможет любой желающий. Чтобы принять участие в диктанте, нужно перед его стартом скачать на сайте центра "Космонавтика и авиация" анкету и во время трансляции видеоролика записывать в нее ответы на вопросы. После этого анкету нужно отправить на электронную почту cosmos@vdnh.ru. Это можно будет сделать до 13:30. Ведущим диктанта станет летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Также в День космонавтики на сайтах ВДНХ и центра опубликуют видеоурок "В четырех стенах космоса". Космонавты расскажут, чем занимаются в продолжительных полетах. Познавательные видеоролики будут транслироваться на сайтах ВДНХ и центра, а также на их страницах в соцсетях.