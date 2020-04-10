Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная

"В своем послании Президент России Владимир Владимирович Путин предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях.

В Москве эти выплаты действуют достаточно давно. Но теперь - в соответствии с решением Президента - они будут существенно увеличены.

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 г.

Повышение пособия - мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса.

Но есть один важный нюанс. В нынешней ситуации очень сложно судить о реальных доходах семей по справкам двух-трехмесячной давности. Ситуация могла измениться и не в лучшую сторону.

Поэтому в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.

Соответствующий указ я также сегодня подписал.

По нашим оценкам, повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Т. к. апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля)".

Источник: блог Сергея Собянина на сайте www.sobyanin.ru.