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10.04.2020 05:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Текст: Анна Полтавцева

От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов. У всех был диагноз "пневмония" и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет. Трое - в возрасте до 45 лет. А 39-летний и 42-летний пациенты имели проблемы со здоровьем - речь идет об острой сердечной недостаточности и печеночной недостаточности. 33-летняя пациентка не обращалась за медицинской помощью в медицинские учреждения и не была госпитализирована.

Четверо заболевших страдали хроническим бронхитом. Среди других сопутствующих заболеваний, которые имели умершие - гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, объявленный в Москве с 30 марта. Особенно важно это пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Но касается до 1 мая он всех горожан независимо от возраста. Врачи настоятельно рекомендуют не выходить без нужды из квартир, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.

Покидать квартиру можно лишь в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.

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