В Подмосковье ввели дополнительные выплаты для семей с детьми

Новую ежемесячную выплату для семей с детьми ввели в Московской области. Соответствующий закон приняли сразу в трех чтениях на внеочередном заседании депутаты Мособлдумы.

Размер выплаты составляет 6344 рубля. Это ровно половина прожиточного минимума, установленного в Подмосковье для детей. Как пояснила министр соцразвития области Ирина Фаевская, на новую выплату могут претендовать семьи с детьми, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Или 13115 рублей - именно столько составляет областной прожиточный минимум на душу населения.

Получать выплату будет один из родителей, который должен иметь российское гражданство и постоянную регистрацию в Московской области. Фаевская также обращает внимание, что выплаты положены только на детей в возрасте от 3 до 7 лет.