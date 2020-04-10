В Воронеже женщина пробралась в больницу с COVID под чужим именем

Стали известны подробности истории с возможной распространительницей коронавируса, проникшей в воронежскую больницу № 8.

- Женщина попала в медучреждение через приемное отделение, куда привозят пациентов кареты скорой помощи. Она представилась сопровождающей больного, назвав чужие имя и адрес, - рассказали в региональном штабе по противодействию COVID-19.

Напомним, 8 апреля дочь одного из пациентов больницы, у которого диагностирован коронавирус, пробралась к нему в палату и забаррикадировалась там, требуя, чтобы отца отпустили домой. При помощи полиции палату удалось открыть, женщину изолировали, но на следующий день она сбежала.

Задержали ее в отошедшей от больницы маршрутке. Кроме беглянки, в автобусе находилось четверо пассажиров и водитель. Все они направлены на самоизоляцию под наблюдение врачей. ПАЗ продезинфицировали.

На женщину составлен административный протокол о нарушении санитарно-карантинного режима. При массовом заражении возможно возбуждение против нее и уголовного дела.