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10.04.2020 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородский суд рассмотрит дело "подпольных банкиров"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

В Советский районный суд Нижнего Новгорода переданы уголовные дела четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Общая сумма полученного ими дохода превысила 104 миллиона рублей.

Фото: iStock
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По информации регионального ГУ МВД, руководителем группы был мужчина 1986 года рождения, проживавший в Нижнем Новгороде. Он арендовал на короткий срок офисные помещения, в основном, в верхней части города. За плату участники сообщества оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию в интересах других фирм. В общей сложности "банкиры" работали менее полугода.

В ходе обыска в одном из арендованных помещений на улице Пушкина полицейские изъяли финансовые документы, оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы.

Сотрудники полиции выявили схему их работы, а "подпольных банкиров" задержали. Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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