Нижегородский суд рассмотрит дело "подпольных банкиров"

В Советский районный суд Нижнего Новгорода переданы уголовные дела четырех участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Общая сумма полученного ими дохода превысила 104 миллиона рублей.

По информации регионального ГУ МВД, руководителем группы был мужчина 1986 года рождения, проживавший в Нижнем Новгороде. Он арендовал на короткий срок офисные помещения, в основном, в верхней части города. За плату участники сообщества оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию в интересах других фирм. В общей сложности "банкиры" работали менее полугода.

В ходе обыска в одном из арендованных помещений на улице Пушкина полицейские изъяли финансовые документы, оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы.

Сотрудники полиции выявили схему их работы, а "подпольных банкиров" задержали. Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.