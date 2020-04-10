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10.04.2020 19:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" резиденты получат еще больше преференций

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Территория Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" будет переведена из границ Ставропольского района в границы Тольятти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о внесении изменений в границы муниципальных образований региона.
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

ОЭЗ располагается на участке Ставропольского района площадью 660 гектаров возле Тольятти. Включение территории в границы города даст резидентам зоны дополнительные преимущества.

Фото: iStock
В Самарской области налажен прямой диалог с бизнесом

Теперь они могут пользоваться всеми инструментами поддержки Фонда развития моногородов, например, получать беспроцентные кредиты до 250 миллионов рублей и кредитами до миллиарда рублей под 5 процентов годовых на длительный срок. Также они получат поддержку в виде софинансирования строительства инфраструктуры. Передача зоны также обеспечит Тольятти дополнительными налоговыми доходами.

Сегодня ОЭЗ "Тольятти" - одна из ключевых и крупнейших инвестплощадок региона. Там зарегистрировано 24 резидента, которые создали более 1250 рабочих мест. Планируется создание в общей сложности до 5,8 тыс. рабочих мест. Накопительным итогом инвестировано более 13,2 миллиарда рублей и отчислено 1,7 миллиарда налогов и таможенных пошлин. Особая экономическая зона привлекает инвесторов не только существенными налоговыми и таможенными льготами. Непосредственная близость к АВТОВАЗу создает уникальные возможности для локализации и развития автокомпонентных производств.

Кроме того, с августа 2019 года ОЭЗ работает в формате индустриального парка. Сейчас здесь строятся промышленно-производственные комплексы площадью более 60 тысяч квадратных метров для сдачи в аренду или выкупа. Таким образом, инвестплощадка отвечает на запросы инвесторов, которые сегодня желают разместиться быстро на готовых площадях и не вкладываться в строительство.

Фото: iStock
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Выгодные инфраструктурные и налоговые условия привлекают в ОЭЗ "Тольятти" не только новых инвесторов, но также способствуют расширению действующих предприятий. Тем более, что к 2022 году к ОЭЗ построят железнодорожную ветку, которая будет проходить непосредственно по ее территории. Соглашение между правительством региона и ОАО "РЖД" предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ "Тольятти" на условиях государственно-частного партнерства. Подготовительные работы уже ведутся.

- Самарская область уверенно повышает свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности страны, и стабильный прирост числа резидентов - лучшее тому подтверждение, - отметил Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области. - Благодаря уникальным для России преференциям для бизнеса, созданным на территории региона, сегодня Самарская область является центром притяжения как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. Для нас принципиально важно, что сегодня в ОЭЗ "Тольятти" активно развиваются различные сферы деятельности - машиностроение, автокомпоненты, химия, стройматериалы, фармацевтика, упаковка.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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