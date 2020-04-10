В Прикамье создан штаб по стабилизации региональной экономики

В Пермском крае создан штаб для координации разработки и реализации оперативных мер поддержания экономической стабильности.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Он лично возглавил штаб, заместителем утвержден заместитель председателя правительства - министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов.

В штаб вошли: главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина, региональный министр финансов Елена Чугарина, руководитель ФНС России по Пермскому краю Чулпан Госсамова, гендиректор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев, президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, председатель совета реготделения "Деловой России" Дмитрий Теплов, советник губернатора по вопросам экономики и предпринимательства Роман Водянов. В штаб вошли также председатели профильных комитетов Законодательного собрания Пермского края.

Напомним, в Прикамье принят закон о первоочередных мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Пермский край стал одним из первых регионов в России, где поддержка предпринимателям закреплена на законодательном уровне.

Согласно принятому закону, для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50 процентов) на размер снижения арендной платы для их арендаторов. Для организаций в Пермском крае предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, а также аналогичную отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 на транспортный налог.

Муниципалитетам края будет рекомендовано ввести аналогичную отсрочку для организаций и по уплате земельного налога. Отсрочка будет также предоставлена на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и земельные участки, находящиеся в краевой и муниципальной собственности.

Для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до одного рубля в год. Ставки по упрощенной системе налогообложения для вышеперечисленных в законе видов деятельности с 1 января и до конца года будут снижены до минимальных значений.

Для предпринимателей, использующих УСН по схеме "Доходы минус расходы", установлена налоговая ставка пять процентов, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме "Доходы", - один процент.

Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из консолидированного (регионального и местных) бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на один миллиард рублей. Меры будут действовать в течение 2020 года.

Также региональные власти предложили освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, которые работают в небольших помещениях. Эта категория предпринимателей сможет воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 квадратных метров, действующим в настоящее время для организаций.

Региональные власти рекомендуют ввести подобную меру в муниципалитетах для индивидуальных предпринимателей. Напомним, в 2020 году 44 территории края получают из регионального бюджета компенсационные выплаты на сумму 4 миллиарда 116 миллионов рублей. Краевая компенсация не носит целевой характер и связана с переходом предпринимателей с ЕНВД на альтернативные налоговые режимы. Эти суммы муниципалитеты также вправе использовать для поддержки бизнеса.