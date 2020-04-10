В Прикамье создан штаб по стабилизации региональной экономики

Новости

Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Леккса" Дитер Лазер 11:29
Сканер на смартфонах и ноутбуках обманули, подделав отпечаток пальцев 11:25
Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом 11:23
В Казань самолетом из Китая доставили 5,8 миллионов медицинских масок 11:19
Появилось видео испытаний украинской ракеты "Нептун" 11:19
У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга 11:18
На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело 11:14
Звезды "Русского Радио" дадут серию живых концертов и проведут музыкальный марафон в благодарность медикам 11:12
В Горле Белого моря подводные археологи нашли 11 затонувших кораблей 11:12
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом 11:11
Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя 11:04
Советский Франкенштейн: микроавтобус, сделанный из "РАФа" и "Волги" 11:02
Первый канал покажет живые концерты звезд 11:01
Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом 10:57
Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19 10:55
На Урале МЧС подняли по тревоге из-за мужчины, жарившего шашлыки на балконе 10:50
В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд 10:50
Малкин рассказал о катастрофической ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке 10:49
Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус 10:47
Житель Ульяновска застрелил родственника из-за спорной недвижимости 10:47
Названы опустевшие из-за самоизоляции станции МЦД 10:44
В Воронеже женщина пробралась в больницу с COVID под чужим именем 10:43
Около 80 процентов россиян перестали выходить на улицу из-за коронавируса 10:39
Межправсовет ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции 10:32
Уроженка Витебска признана лучшим европейским фотографом 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 10:20
Проект: В регионах

В Прикамье создан штаб по стабилизации региональной экономики

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Пермском крае создан штаб для координации разработки и реализации оперативных мер поддержания экономической стабильности.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Он лично возглавил штаб, заместителем утвержден заместитель председателя правительства - министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов.

В штаб вошли: главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина, региональный министр финансов Елена Чугарина, руководитель ФНС России по Пермскому краю Чулпан Госсамова, гендиректор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев, президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, председатель совета реготделения "Деловой России" Дмитрий Теплов, советник губернатора по вопросам экономики и предпринимательства Роман Водянов. В штаб вошли также председатели профильных комитетов Законодательного собрания Пермского края.

Напомним, в Прикамье принят закон о первоочередных мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Пермский край стал одним из первых регионов в России, где поддержка предпринимателям закреплена на законодательном уровне.

Согласно принятому закону, для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50 процентов) на размер снижения арендной платы для их арендаторов. Для организаций в Пермском крае предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, а также аналогичную отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 на транспортный налог.

Муниципалитетам края будет рекомендовано ввести аналогичную отсрочку для организаций и по уплате земельного налога. Отсрочка будет также предоставлена на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и земельные участки, находящиеся в краевой и муниципальной собственности.

Для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до одного рубля в год. Ставки по упрощенной системе налогообложения для вышеперечисленных в законе видов деятельности с 1 января и до конца года будут снижены до минимальных значений.

Для предпринимателей, использующих УСН по схеме "Доходы минус расходы", установлена налоговая ставка пять процентов, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме "Доходы", - один процент.

Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из консолидированного (регионального и местных) бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на один миллиард рублей. Меры будут действовать в течение 2020 года.

Также региональные власти предложили освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, которые работают в небольших помещениях. Эта категория предпринимателей сможет воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 квадратных метров, действующим в настоящее время для организаций.

Региональные власти рекомендуют ввести подобную меру в муниципалитетах для индивидуальных предпринимателей. Напомним, в 2020 году 44 территории края получают из регионального бюджета компенсационные выплаты на сумму 4 миллиарда 116 миллионов рублей. Краевая компенсация не носит целевой характер и связана с переходом предпринимателей с ЕНВД на альтернативные налоговые режимы. Эти суммы муниципалитеты также вправе использовать для поддержки бизнеса.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа
В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика