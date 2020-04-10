В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие

В Саранске из-за иностранного студента, зараженного COVID-19, закрыли на карантин общежитие Мордовского госуниверситета. Несколько соседей больного также госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в пятницу в республиканском оперштабе, молодой человек, проживающий в общежитии, в период эпидемии ездил в Москву. Вероятнее всего, инфекцию он подхватил именно там. Вернувшись в Саранск, студент никому не сообщил о своей поездке. Режим самоизоляции он также не соблюдал и несколько дней контактировал с соседями. Первичный анализ на коронавирус, взятый после того как у юноши появились признаки ОРВИ, дал положительный результат.

Больного госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, а в общежитии немедленно был введен режим карантина. Все проживающие здесь студенты - более 200 человек - изолированы. Сегодня тест на COVID-19 у пациента подтвердился. Тем временем несколько человек из общежития также госпитализированы с подозрением на коронавирус.

По данным оперативного штаба, сегодня диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у еще одного пациента Республиканской инфекционной больницы. Это житель района Мордовии, недавно вернувшийся из Москвы.

По состоянию на пятницу в республике официально подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19. Четыре пациента выздоровели, остальные проходят лечение. В стационаре с подозрением на коронавирус находится 101 человек, еще 7889 - на домашнем карантине.

Как уточнили в Роспотребнадзоре по РМ, за прошлые сутки проведено 384 исследования на COVID-19. Всего же было взято 3978 тестов.