В Ульяновской области за сутки подтвердилось 34 заболевания COVID-19

Сразу 34 случая заражения инфекцией коронавируса подтвердились за последние сутки в Ульяновской области, сообщает ульяновский минздрав.

Первично подтвержденные данные на этих пациентов были известны еще 7 апреля. Все они находились под медицинским наблюдением и контролем. Теперь известен и повторный результат анализов, который также оказался положительным.

По информации ведомственных специалистов, все 34 человека являются контактными с медицинской сестрой Карсунской районной больницы, которая вернулась 10 марта из ОАЭ без признаков ОРВИ, и 13 марта поступила к своим рабочим обязанностям, не сообщив работодателю о том, что выезжала за границу.

9 апреля пациентка была выписана, так как повторный анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. У всех пациентов, с положительным повторным результатом анализа состояние удовлетворительное.

Всего официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в настоящее время в регионе 40. Два пациента из этого числа уже выздоровели.