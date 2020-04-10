Житель Ульяновска застрелил родственника из-за спорной недвижимости

Следственный комитет Ульяновской области завершил расследование уголовного дела об убийстве жителем областного центра своего родственника и покушении на убийство его сына в результате спора о дележе доставшегося в наследство дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинение предъявлено 56-летнему ранее судимому ульяновцу. По версии следствия 9 сентября прошлого года он, будучи в нетрезвом состоянии, возле квартиры дома на проспекте Гая выстрелил из самодельного пистолета в голову своему дальнему родственнику, которому тоже было 56 лет. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, потерпевший скончался. Второй выстрел он произвел в сына своей жертвы, но тот успел укрыться за входной дверью.

Вскоре подозреваемый в преступлении был задержан и заключен под стражу. На допросе он пояснил, что посетил родню, желая обсудить жилищный вопрос. Как сообщает старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, у обвиняемого возникли разногласия с родственниками о принадлежности наследуемого дома.

Судить обвиняемого будут за "покушение на убийство двух лиц", "умышленное причинение смерти человеку", "незаконное изготовление огнестрельного оружия", "незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд.